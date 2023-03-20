Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme bazı ortakların hazır olmamasından dolayı ertelendi

Rus basınına konuşan Bogdanov, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi için Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının mart ortasında yapılması planlanan görüşmesinin neden ertelendiğini açıkladı.



Dörtlü görüşmenin Moskova'nın talebinden ziyade bazı ortakların hazır olmaması nedeniyle ertelendiğini Bogdanov, henüz tarihin belirlenmediğini ancak yakında yapılacağını umduğunu ifade etti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yapılması planlanan Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'nin katılacağı dörtlü görüşmenin ertelenmesine ilişkin soruya, "Ruslar 'biz bunun hazırlığını yapamadık, erteleyelim' dediler. Ama Suriye rejimi oradaydı, belki ortak karar vermişlerdir. Daha sonra 'ileride yapacağız' dediler, biz de 'tamam' dedik" yanıtı vermişti.