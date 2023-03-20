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https://sputniknews.com.tr/20230320/rusya-suriye-konulu-dortlu-gorusme-bazi-ortaklarin-hazir-olmamasindan-dolayi-ertelendi-1068522299.html
Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme bazı ortakların hazır olmamasından dolayı ertelendi
Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme bazı ortakların hazır olmamasından dolayı ertelendi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının katılacağı dörtlü görüşmenin Moskova'nın... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T17:51+0300
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dünya
rusya
suriye
türkiye
görüşme
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Rus basınına konuşan Bogdanov, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi için Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının mart ortasında yapılması planlanan görüşmesinin neden ertelendiğini açıkladı.Dörtlü görüşmenin Moskova'nın talebinden ziyade bazı ortakların hazır olmaması nedeniyle ertelendiğini Bogdanov, henüz tarihin belirlenmediğini ancak yakında yapılacağını umduğunu ifade etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yapılması planlanan Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'nin katılacağı dörtlü görüşmenin ertelenmesine ilişkin soruya, "Ruslar 'biz bunun hazırlığını yapamadık, erteleyelim' dediler. Ama Suriye rejimi oradaydı, belki ortak karar vermişlerdir. Daha sonra 'ileride yapacağız' dediler, biz de 'tamam' dedik" yanıtı vermişti.
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rusya, suriye, türkiye, görüşme
rusya, suriye, türkiye, görüşme

Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme bazı ortakların hazır olmamasından dolayı ertelendi

17:51 20.03.2023 (güncellendi: 17:58 20.03.2023)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının katılacağı dörtlü görüşmenin Moskova'nın talebinden ziyade bazı ortakların hazır olmaması nedeniyle ertelendiğini söyledi.
Rus basınına konuşan Bogdanov, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi için Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının mart ortasında yapılması planlanan görüşmesinin neden ertelendiğini açıkladı.

Dörtlü görüşmenin Moskova'nın talebinden ziyade bazı ortakların hazır olmaması nedeniyle ertelendiğini Bogdanov, henüz tarihin belirlenmediğini ancak yakında yapılacağını umduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yapılması planlanan Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'nin katılacağı dörtlü görüşmenin ertelenmesine ilişkin soruya, "Ruslar 'biz bunun hazırlığını yapamadık, erteleyelim' dediler. Ama Suriye rejimi oradaydı, belki ortak karar vermişlerdir. Daha sonra 'ileride yapacağız' dediler, biz de 'tamam' dedik" yanıtı vermişti.
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