Rusya Dışişleri: Batı, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünde iki yüzlü davranıyor
19:32 20.03.2023 (güncellendi: 19:34 20.03.2023)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVRusya Dışişleri Bakanlığı
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Batı'nın tahıl anlaşması kapsamındaki Rusya'nın ihracatıyla ilgili bölüm hakkında iki yüzlü açıklamalar yaptığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Batı'nın tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünde iki yüzlü tavır sergilediğini ifade etti.
Rusya'dan tarım ürünleri ve gübre ithal eden ülkelerin kısıtlamalarla karşılaşmaya devam ettiğini belirten Verşinin, "Yaptırımların tarım ürünleri ihracatıyla ilgili olmadığı, dünya gıda güvenliğine zarar vermediği şeklinde Batılı başkentlerden yapılan yüksek sesli açıklamalar ile işlerin fiiliyatta nasıl yürüdüğü arasında büyük bir uçurum olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma, Batılı başkentlerin net şekilde gözle görülür ikiyüzlülüğüne dikkat çekmek istiyorum" dedi.
Rusya'dan tarım ürünleri ve gübre ithal eden ülkelerin kısıtlamalarla karşılaşmaya devam ettiğini belirten Verşinin, "Yaptırımların tarım ürünleri ihracatıyla ilgili olmadığı, dünya gıda güvenliğine zarar vermediği şeklinde Batılı başkentlerden yapılan yüksek sesli açıklamalar ile işlerin fiiliyatta nasıl yürüdüğü arasında büyük bir uçurum olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma, Batılı başkentlerin net şekilde gözle görülür ikiyüzlülüğüne dikkat çekmek istiyorum" dedi.
'Rus tarım ürünleri ve gübresini taşıyan gemiler yoğun baskıya maruz kalıyor'
Verşinin, Rus tarım ürünleri ve gübresini taşıyan gemilerin yoğun bir baskıya maruz kaldığını ve gemilerin çalışmasına izin verilmediğini vurguladı.
Rusya'nın tahıl anlaşmasının taraflarından belgenin süresinin 60 gün uzatılmasına karşı olduklarına dair herhangi bir resmi mesaj almadığını kaydeden Verşinin, "Bu nedenle anlaşmanın sadece 60 gün uzatıldığını söylüyoruz ve bunu dürüstçe ve açık bir şekilde önceden söyledik" diye ekledi.
Rusya'nın tahıl anlaşmasının taraflarından belgenin süresinin 60 gün uzatılmasına karşı olduklarına dair herhangi bir resmi mesaj almadığını kaydeden Verşinin, "Bu nedenle anlaşmanın sadece 60 gün uzatıldığını söylüyoruz ve bunu dürüstçe ve açık bir şekilde önceden söyledik" diye ekledi.