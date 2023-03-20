https://sputniknews.com.tr/20230320/putin-si-gorusmesi-basladi-1068518260.html

Putin ve Şi arasındaki gayri resmi görüşme Kremlin'de başladı

Putin ve Şi arasındaki gayri resmi görüşme Kremlin'de başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping arasındaki gayri resmi görüşme Kremlin'de gerçekleşti. Putin, Çin'in Ukrayna'da çözüm için sunduğu... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T16:51+0300

2023-03-20T16:51+0300

2023-03-20T17:31+0300

dünya

vladimir putin

şi cinping

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasındaki gayri resmi görüşme Kremlin'de gerçekleşti.Görüşme öncesi selamlaşan liderlerin görüşmesi bire bir formatta düzenlendi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Çin'in Ukrayna'da çözüm için sunduğu barış planını dikkatli bir şekilde incelediğini ve Şi'yle bunu istişare edeceklerini belirterek Rusya'nın müzakerelere açık olduğunu bir kez daha vurguladı.Putin, "Ukrayna'daki akut krizin çözümüne yönelik önerilerinizi dikkatlice inceledik. Elbette bu konuyu istişare etme imkanımız olacak. Biz, müzakere sürecine her zaman açığız. Kesinlikle saygı duyduğumuz inisiyatifleriniz de dahil tüm bu konuları mutlaka ele alacağız" dedi.Rusya lideri, Çin'in adalet ve uluslararası hukukun temel hükümlerine uyulması ilkelerini esas aldığını bildiklerinin altını çizdi.Tam 10 yıl önce Çin lideri Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiğinde Şi'yle bir araya geldiklerini anımsatarak bunun sembolik önem taşıdığını belirten Putin, bu süre zarfında ilişkilerin geliştirilmesinde önemli adımlar attıklarını ifade etti.Putin, Rusya ile Çin'in birçok ortak görevi ve amacı bulunduğunu söyleyerek bizzat Şi ile Rusya'nın Çinli dostlarının ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi.Çin'in son yıllarda kalkınma açısından devasa bir atılım yaptığına dikkat çeken ve bunun tüm dünyada ilgi uyandırdığını söyleyen Putin, Rusya'nın bile Çin'e biraz imrendiğini belirtti.Ekonomik işbirliği alanında birçok konu bulunduğunu kaydeden Rusya lideri, yarınki toplantılarda bunları ele alacaklarının altını çizdi.Öte yandan Çin lideri Şi, "Rusya, Putin'in liderliğinde refah yolunda büyük gelişme gösterdi. Rusya halkının gelecek yılki seçimde Putin'i destekleyeceğinden eminim" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230320/cin-devlet-baskani-si-rusya-lideri-putinle-gorusmek-icin-moskovada--1068490685.html

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vladimir putin, şi cinping