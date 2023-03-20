https://sputniknews.com.tr/20230320/puskov-kimse-artik-abdnin-ukraynada-ozgurluk-mucadelesi-verdigi-gevezeligine-inanmiyor-1068529571.html

Puşkov: Kimse artık ABD’nin Ukrayna’da özgürlük mücadelesi verdiği gevezeliğine inanmıyor

Puşkov: Kimse artık ABD’nin Ukrayna’da özgürlük mücadelesi verdiği gevezeliğine inanmıyor

Rus Senatör Puşkov, ABD’nin sıkça yalan söylediğini, bu yüzden artık Batı dışındaki ülkelerden kimsenin ABD’nin Ukrayna’da özgürlük ve demokrasi mücadelesi... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabında, “Artık herkes ABD’ye inanmayı bıraktı. Batı dışındaki dünyada neredeyse kimse Batı’nın Ukrayna’da özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiği gevezeliğine inanmıyor” diye yazdı.ABD’ye güvensizlik sürecinin, 20 yıl önce Irak’a saldırmak için “total yalan” kullanmasıyla kaydeden Puşkov, “Hayır, Ukrayna’da çatışma, NATO’nun genişlemesinden kaynaklanan jeopolitik çatışmadır. Rusya, Ukrayna’ya karşı savaşmanın ötesinde Batı ittifakına karşı mücadele ediyor. Küresel Güney ülkeleri, Ukrayna krizine böyle bakıyor” ifadesini kullandı.

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aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, rusya, abd, ukrayna