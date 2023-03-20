Türkiye
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek, aktif siyaseti düşünmüyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230320/puskov-kimse-artik-abdnin-ukraynada-ozgurluk-mucadelesi-verdigi-gevezeligine-inanmiyor-1068529571.html
Puşkov: Kimse artık ABD’nin Ukrayna’da özgürlük mücadelesi verdiği gevezeliğine inanmıyor
Puşkov: Kimse artık ABD’nin Ukrayna’da özgürlük mücadelesi verdiği gevezeliğine inanmıyor
Rus Senatör Puşkov, ABD’nin sıkça yalan söylediğini, bu yüzden artık Batı dışındaki ülkelerden kimsenin ABD’nin Ukrayna’da özgürlük ve demokrasi mücadelesi... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T22:15+0300
2023-03-20T22:15+0300
dünya
aleksey puşkov
rus senatör aleksey puşkov
rusya
abd
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4d0791f79b2dc358d6f5546078b3b01d.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabında, “Artık herkes ABD’ye inanmayı bıraktı. Batı dışındaki dünyada neredeyse kimse Batı’nın Ukrayna’da özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiği gevezeliğine inanmıyor” diye yazdı.ABD’ye güvensizlik sürecinin, 20 yıl önce Irak’a saldırmak için “total yalan” kullanmasıyla kaydeden Puşkov, “Hayır, Ukrayna’da çatışma, NATO’nun genişlemesinden kaynaklanan jeopolitik çatışmadır. Rusya, Ukrayna’ya karşı savaşmanın ötesinde Batı ittifakına karşı mücadele ediyor. Küresel Güney ülkeleri, Ukrayna krizine böyle bakıyor” ifadesini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6aa0820477f5f1c2015164c9e9c788a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, rusya, abd, ukrayna
aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, rusya, abd, ukrayna

Puşkov: Kimse artık ABD’nin Ukrayna’da özgürlük mücadelesi verdiği gevezeliğine inanmıyor

22:15 20.03.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinAleksey Puşkov
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rus Senatör Puşkov, ABD’nin sıkça yalan söylediğini, bu yüzden artık Batı dışındaki ülkelerden kimsenin ABD’nin Ukrayna’da özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiğine inanmadığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabında, “Artık herkes ABD’ye inanmayı bıraktı. Batı dışındaki dünyada neredeyse kimse Batı’nın Ukrayna’da özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiği gevezeliğine inanmıyor” diye yazdı.
ABD’ye güvensizlik sürecinin, 20 yıl önce Irak’a saldırmak için “total yalan” kullanmasıyla kaydeden Puşkov, “Hayır, Ukrayna’da çatışma, NATO’nun genişlemesinden kaynaklanan jeopolitik çatışmadır. Rusya, Ukrayna’ya karşı savaşmanın ötesinde Batı ittifakına karşı mücadele ediyor. Küresel Güney ülkeleri, Ukrayna krizine böyle bakıyor” ifadesini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала