https://sputniknews.com.tr/20230320/prof-dr-taner-usta-10-kadindan-biri-endometriozis-ile-mucadele-ediyor-1068591562.html
Prof. Dr. Taner Usta: 10 kadından biri ‘Endometriozis’ ile mücadele ediyor
Prof. Dr. Taner Usta: 10 kadından biri ‘Endometriozis’ ile mücadele ediyor
24 Mart Endometriozis Farkındalık Günü’ne dikkat çeken Prof. Taner Usta, ‘Endometriozis hastalığında erken teşhis çok önemlidir çünkü tedavide bir gecikme... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T03:56+0300
2023-03-20T03:56+0300
2023-03-22T03:56+0300
yeni şeyler rehberi
radyo
endometriozis
hastalık
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Prof. Dr. Taner Usta: 10 kadından biri ‘Endometriozis’ ile mücadele ediyor
Prof. Dr. Taner Usta: 10 kadından biri ‘Endometriozis’ ile mücadele ediyor
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Taner Usta, MilkApp’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mert Ulukurt, Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaman Karadeniz ve Solar 3GW Yönetimi Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan konuk oldu.Prof. Taner Usta: ‘Öncelikle hastalığın sinyalleri iyi tanınmalı ve zamanında hekime başvurulmalıdır.’Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Taner Usta halk arasında ‘Çikolata kisti’ olarak bilinen ‘Endometriozis’ hastalığı hakkında uyarılarda bulunarak şu açıklamalarda bulundu:‘Ülkemizde üreme çağındaki 10 kadından biri endometrium dokusuna benzer dokuların rahim dışında büyümesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalık endometriozis ile mücadele ediyor. Tanı ve tedavideki gecikmeyi önlemek için öncelikle hastalığın sinyalleri iyi tanınmalı ve zamanında hekime başvurulmalıdır. Özellikle ağrılı adet görme, ağrılı cinsel ilişki ve adet döneminde ağrılı dışkılama varsa, akla mutlaka endometriozis gelmelidir. Endometriozis hastalığında erken teşhis çok önemlidir çünkü tedavide bir gecikme yaşandığı takdirde infertilite ve böbrek kaybı gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.’Ahmet Mert Ulukurt: MilkApp süt ürünleri üretimini kolaylaştıran bir üründürMilkApp’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mert Ulukurt, süt toplama kooperatifleri ve süt birlikleri için analiz ile raporlama odaklı yazılımlar üreten teknoloji girişimi MilkApp’i anlatarak şunları söyledi:‘MilkApp’in ölçüm modülü, toplama araçlarına entegre edilebilir şekildedir. Tüm süt sağlayıcılarını teker teker kaydeden ve bu kişileri muhasebe, kalite, ödeme alanlarında özelleştiren yazılımımız, tüm süt tedarikçilerine teker teker kimlik oluşturan, süt ürünleri üretimini kolaylaştıran ve uçtan uca takip edilebilirlik sağlayan bir üründür. MilkApp, piyasa ortalaması olan 60 saniyelik ölçümden tam altı kat daha hızlı bir şekilde yani 10 saniyede ölçüm yapma kabiliyetine sahiptir. Hızlı ölçüm süresi ile gecikmeden sütü tanımayı sağlıyor, kalitesini tayin ediyor, endüstriyel planlamaya katkı sağlıyor verileri bulut ortamında yıllar boyu saklayarak sürdürülebilir bir takip sistemi yaratıyor.’
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Serhat Ayan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Ayan
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radyo, endometriozis, hastalık, аудио
radyo, endometriozis, hastalık, аудио
Prof. Dr. Taner Usta: 10 kadından biri ‘Endometriozis’ ile mücadele ediyor
03:56 20.03.2023 (güncellendi: 03:56 22.03.2023) Abone ol
24 Mart Endometriozis Farkındalık Günü’ne dikkat çeken Prof. Taner Usta, ‘Endometriozis hastalığında erken teşhis çok önemlidir çünkü tedavide bir gecikme yaşandığı takdirde infertilite ve böbrek kaybı gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz’ dedi.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Taner Usta, MilkApp’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mert Ulukurt, Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaman Karadeniz ve Solar 3GW Yönetimi Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan konuk oldu.
Prof. Taner Usta: ‘Öncelikle hastalığın sinyalleri iyi tanınmalı ve zamanında hekime başvurulmalıdır.’
Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Taner Usta halk arasında ‘Çikolata kisti’ olarak bilinen ‘Endometriozis’ hastalığı hakkında uyarılarda bulunarak şu açıklamalarda bulundu:
‘Ülkemizde üreme çağındaki 10 kadından biri endometrium dokusuna benzer dokuların rahim dışında büyümesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalık endometriozis ile mücadele ediyor. Tanı ve tedavideki gecikmeyi önlemek için öncelikle hastalığın sinyalleri iyi tanınmalı ve zamanında hekime başvurulmalıdır. Özellikle ağrılı adet görme, ağrılı cinsel ilişki ve adet döneminde ağrılı dışkılama varsa, akla mutlaka endometriozis gelmelidir. Endometriozis hastalığında erken teşhis çok önemlidir çünkü tedavide bir gecikme yaşandığı takdirde infertilite ve böbrek kaybı gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.’
Ahmet Mert Ulukurt: MilkApp süt ürünleri üretimini kolaylaştıran bir üründür
MilkApp’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mert Ulukurt, süt toplama kooperatifleri ve süt birlikleri için analiz ile raporlama odaklı yazılımlar üreten teknoloji girişimi MilkApp’i anlatarak şunları söyledi:
‘MilkApp’in ölçüm modülü, toplama araçlarına entegre edilebilir şekildedir. Tüm süt sağlayıcılarını teker teker kaydeden ve bu kişileri muhasebe, kalite, ödeme alanlarında özelleştiren yazılımımız, tüm süt tedarikçilerine teker teker kimlik oluşturan, süt ürünleri üretimini kolaylaştıran ve uçtan uca takip edilebilirlik sağlayan bir üründür. MilkApp, piyasa ortalaması olan 60 saniyelik ölçümden tam altı kat daha hızlı bir şekilde yani 10 saniyede ölçüm yapma kabiliyetine sahiptir. Hızlı ölçüm süresi ile gecikmeden sütü tanımayı sağlıyor, kalitesini tayin ediyor, endüstriyel planlamaya katkı sağlıyor verileri bulut ortamında yıllar boyu saklayarak sürdürülebilir bir takip sistemi yaratıyor.’