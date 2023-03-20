https://sputniknews.com.tr/20230320/polonyanin-fransa-buyukelcisi-kievin-maglup-olmasi-durumunda-varsova-catismaya-dahil-olacak-1068481375.html

Polonya’nın Fransa Büyükelçisi: Kiev’in mağlup olması durumunda Varşova çatışmaya dahil olacak

Polonya’nın Fransa Büyükelçisi: Kiev’in mağlup olması durumunda Varşova çatışmaya dahil olacak

Polonya’nın Fransa Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski, Kiev yönetiminin savaş alanında bağımsızlığını savunmakta başarılı olmaması halinde Polonya ordusunun... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T04:53+0300

2023-03-20T04:53+0300

2023-03-20T04:53+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

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savaş

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askeri operasyon

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Polonya’nın Fransa Büyükelçisi Jan Rosciszewski, LCI televizyonuna demecinde Kiev yönetiminin savaş alanında bağımsızlığını savunmayı başaramaması durumunda Polonya ordusunun Rusya ile çatışmaya doğrudan katılmak durumunda olacağını söyledi.Rosciszewski, “Eğer Ukrayna bağımsızlığını savunamazsa çatışmaya girmekten başka seçeneğimiz kalmayacak” diye konuştu.Polonyalı diplomat, Ukrayna krizinin Batı'nın temel değerleri ve kültürü için bir savaş olduğuna inandığından, bu nedenle ‘kazanmanın çok önemli’ olduğunu sözlerine ekledi.Polonya yönetimi Kiev rejimini yoğun olarak destekliyor. Resmi verilere göre Polonya, Ukrayna'ya askeri yardım açısından ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-rusya-ukraynadaki-catismanin-bariscil-cozumune-acik-1068477185.html

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polonya, ukrayna, rusya, destek, açıklama, savaş, operasyon, askeri operasyon