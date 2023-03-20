https://sputniknews.com.tr/20230320/otobus-soforune-saldirdi-dugmeye-bastim-durmadin-1068504128.html

Otobüs şoförüne saldırdı: 'Düğmeye bastım, durmadın'

Otobüs şoförüne saldırdı: 'Düğmeye bastım, durmadın'

İstanbul Okmeydanı'nda bir kişi, otobüste inmek için düğmeye bastığı halde durmadığını iddia ettiği şoföre seyir halindeyken saldırdı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-20T14:16+0300

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yaşam

türkiye

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saldırı

video

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İddiaya göre, Okmeydanı'nda bir otobüste inmek için düğmeye basan yolcu, direksiyon başındaki şoförü durmamakla suçlayarak tartışmaya başladı. Şoförün ışığın yanmadığını söylemesine rağmen tartışmaya devam eden yolcu, dehşet saçtı. Sinirlerine hakim olamayan yolcu, seyir halindeki şoföre saldırdı. Otobüsteki diğer yolcular büyük korku yaşarken, bir süre ilerleyen araç durdu. Yolcunun, direksiyon başındaki şoföre saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230319/beyoglunda-dernek-lokaline-silahli-saldiri-3-yarali-1068448155.html

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Otobüs şoförüne saldırdı: 'Düğmeye bastım, durmadın' Otobüs şoförüne saldırdı: 'Düğmeye bastım, durmadın' 2023-03-20T14:16+0300 true PT0M52S

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