https://sputniknews.com.tr/20230320/oraya-gitmiyorum-diyen-taksiciye-tepki-1068505888.html

'Oraya gitmiyorum' diyen taksiciye tepki

'Oraya gitmiyorum' diyen taksiciye tepki

Taksiye binmek isteyen iki kişi, şoförün “Oraya gitmiyorum” cevabını duyunca tepki gösterdi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T14:35+0300

2023-03-20T14:35+0300

2023-03-20T14:35+0300

yaşam

taksi

istanbul

kavga

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Geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde İstanbul'da bir taksici yolcuları almak istemedi.İddiaya göre, taksi durduran iki kişi, gidecekleri yeri söyledi. Taksici ise yolcuları almayarak, “Ben oraya gitmiyorum” dedi. Gelen bu cevap üzerine taksici ile yolcular arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayın ardından taksi şoförü yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230306/balkonda-dengesini-kaybeden-kadin-taksicinin-uzerine-dustu-1067885624.html

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taksi, istanbul, kavga