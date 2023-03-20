https://sputniknews.com.tr/20230320/oraya-gitmiyorum-diyen-taksiciye-tepki-1068505888.html
'Oraya gitmiyorum' diyen taksiciye tepki
'Oraya gitmiyorum' diyen taksiciye tepki
Taksiye binmek isteyen iki kişi, şoförün “Oraya gitmiyorum” cevabını duyunca tepki gösterdi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T14:35+0300
2023-03-20T14:35+0300
2023-03-20T14:35+0300
yaşam
taksi
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kavga
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Geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde İstanbul'da bir taksici yolcuları almak istemedi.İddiaya göre, taksi durduran iki kişi, gidecekleri yeri söyledi. Taksici ise yolcuları almayarak, “Ben oraya gitmiyorum” dedi. Gelen bu cevap üzerine taksici ile yolcular arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayın ardından taksi şoförü yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/balkonda-dengesini-kaybeden-kadin-taksicinin-uzerine-dustu-1067885624.html
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taksi, istanbul, kavga
'Oraya gitmiyorum' diyen taksiciye tepki
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Taksiye binmek isteyen iki kişi, şoförün “Oraya gitmiyorum” cevabını duyunca tepki gösterdi.
Geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde İstanbul'da bir taksici yolcuları almak istemedi.
İddiaya göre, taksi durduran iki kişi, gidecekleri yeri söyledi. Taksici ise yolcuları almayarak, “Ben oraya gitmiyorum” dedi.
Gelen bu cevap üzerine taksici ile yolcular arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayın ardından taksi şoförü yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.