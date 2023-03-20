https://sputniknews.com.tr/20230320/nazmi-arikan-ve-soforunun-olduruldugu-davada-savci-mutalaasini-acikladi-1068498303.html

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü davada savcı mütalaasını açıkladı

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü davada savcı mütalaasını açıkladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçakla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T13:03+0300

2023-03-20T13:03+0300

2023-03-20T13:03+0300

yaşam

nazmi arıkan

mütalaa

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Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Ufuk Akçekaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, Nazmi Arıkan'ı "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" maktul Şerif Eker'i ise "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.Müşteki Avukatı Kaan Karcılıoğlu ise Arıkan ve Eker'i öldüren sanığın en üst seviyeden ve takdir indirimi uygulanmadan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.Sanık Ufuk Akçekaya. savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden tahliyesini istedi.Mahkeme heyeti, Ufuk Akçekaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Mart'a erteledi.Ne olmuştu?Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde, Nazmi Arıkan'a (69) ait çiftliğin çalışanları, geçen yıl 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in (46) cesetlerini bulmuştu.Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.Olayla ilgili olarak 14 Temmuz'da özel okul ve kurs işletmecisi Ufuk Akçekaya. (48) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış, 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.

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nazmi arıkan, mütalaa