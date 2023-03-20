Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230320/nazmi-arikan-ve-soforunun-olduruldugu-davada-savci-mutalaasini-acikladi-1068498303.html
Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü davada savcı mütalaasını açıkladı
Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü davada savcı mütalaasını açıkladı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçakla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T13:03+0300
2023-03-20T13:03+0300
yaşam
nazmi arıkan
mütalaa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/11/1058805366_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a5d8531b17a67ccd8dae6b45c520dd7.png
Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Ufuk Akçekaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, Nazmi Arıkan'ı "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" maktul Şerif Eker'i ise "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.Müşteki Avukatı Kaan Karcılıoğlu ise Arıkan ve Eker'i öldüren sanığın en üst seviyeden ve takdir indirimi uygulanmadan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.Sanık Ufuk Akçekaya. savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden tahliyesini istedi.Mahkeme heyeti, Ufuk Akçekaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Mart'a erteledi.Ne olmuştu?Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde, Nazmi Arıkan'a (69) ait çiftliğin çalışanları, geçen yıl 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in (46) cesetlerini bulmuştu.Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.Olayla ilgili olarak 14 Temmuz'da özel okul ve kurs işletmecisi Ufuk Akçekaya. (48) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış, 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/11/1058805366_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b68ad0a7d87b97edf9127e031b63f72d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nazmi arıkan, mütalaa
nazmi arıkan, mütalaa

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü davada savcı mütalaasını açıkladı

13:03 20.03.2023
© İHAÇanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki sorgunun ardından Gelibolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki sorgunun ardından Gelibolu Adliyesi'ne sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçakla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanması sürüyor.
Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Ufuk Akçekaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, Nazmi Arıkan'ı "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" maktul Şerif Eker'i ise "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Müşteki Avukatı Kaan Karcılıoğlu ise Arıkan ve Eker'i öldüren sanığın en üst seviyeden ve takdir indirimi uygulanmadan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Ufuk Akçekaya. savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, Ufuk Akçekaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

Ne olmuştu?

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde, Nazmi Arıkan'a (69) ait çiftliğin çalışanları, geçen yıl 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in (46) cesetlerini bulmuştu.
Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.
Olayla ilgili olarak 14 Temmuz'da özel okul ve kurs işletmecisi Ufuk Akçekaya. (48) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış, 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала