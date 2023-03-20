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https://sputniknews.com.tr/20230320/motorine-zam-geliyor-1068490569.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
20 liranın altına inan motorine zam yapılması bekleniyor. 81 kuruş olarak yapılacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T11:03+0300
2023-03-20T11:03+0300
ekonomi
motorin
benzin
zam
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Brent petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki değişimle birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor.20 liranın altına inan motorine zam yapılması bekleniyor. 81 kuruş olarak yapılacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacakMotorin grubuna geçen günlerde 1,34 TL'lik indirim yapmış, bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına inmişti.İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,61 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20,54 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230317/motorin-fiyatlarinda-1-lira-34-kurus-indirim-20-liranin-altina-indi-1068384054.html
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motorin, benzin, zam
motorin, benzin, zam

Motorine zam geliyor

11:03 20.03.2023
© AA / benzin, motorin
benzin, motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA /
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20 liranın altına inan motorine zam yapılması bekleniyor. 81 kuruş olarak yapılacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Brent petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki değişimle birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor.
20 liranın altına inan motorine zam yapılması bekleniyor. 81 kuruş olarak yapılacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Motorin grubuna geçen günlerde 1,34 TL'lik indirim yapmış, bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına inmişti.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,61 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,54 liradan satılıyor.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
EKONOMİ
Motorin fiyatlarında 1 lira 34 kuruş indirim: 20 liranın altına indi
17 Mart, 11:05
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