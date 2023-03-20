https://sputniknews.com.tr/20230320/motorine-zam-geliyor-1068490569.html

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

20 liranın altına inan motorine zam yapılması bekleniyor. 81 kuruş olarak yapılacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T11:03+0300

2023-03-20T11:03+0300

2023-03-20T11:03+0300

ekonomi

motorin

benzin

zam

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Brent petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki değişimle birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor.20 liranın altına inan motorine zam yapılması bekleniyor. 81 kuruş olarak yapılacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacakMotorin grubuna geçen günlerde 1,34 TL'lik indirim yapmış, bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına inmişti.İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,61 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20,54 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230317/motorin-fiyatlarinda-1-lira-34-kurus-indirim-20-liranin-altina-indi-1068384054.html

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motorin, benzin, zam