https://sputniknews.com.tr/20230320/medvedev-dunya-hukuk-sisteminde-nihai-bir-cokus-meydana-geldi-1068501645.html

Medvedev: Dünya hukuk sisteminde nihai bir çöküş meydana geldi

Medvedev: Dünya hukuk sisteminde nihai bir çöküş meydana geldi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, dünyadaki uluslararası hukuk sisteminde nihai bir çöküş meydana geldiğini ifade etti. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T13:36+0300

2023-03-20T13:36+0300

2023-03-20T13:38+0300

ukrayna krizi

rusya

çin

vladimir putin

yakalama kararı

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

dmitriy medvedev

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda uluslararası hukukun başlıca kusurunun verimsizlik olduğunu, ayrıca farklı ülkelerin BM Genel Kurulu'nun kararlarını, adaletsiz olmaları nedeniyle uygulamak istemediğini ifade etti.“Uluslararası hukuk sisteminde nihai bir çöküş meydana geldi. Kabul ediyoruz, bu sistem daha önce de çok etkili değildi. Özellikle de uluslararası kurumları. Milletler Cemiyeti çöktü, Sovyetler Birliği BM'den çekilmeyi düşünüyordu, bugün anlaşmalar ve diğer uluslararası belgeler zorlukla kabul ediliyor, bir grup Anglo-Sakson ülkesinin tam bir angajmanı ve diktası söz konusu” diye yazan Medvedev, paylaşımını şöyle sürdürdü:“Ancak uluslararası kamu hukuk sisteminin temel kusuru, verimsizliğidir. BM Genel Kurulu'nun taraflı kararlarını uygulamak istemeyen ülkeler BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını veto ediyor, BM’nin çeşitli kurumlarını terk ediyor. Bunun nedeni, bir grup egemen ülkenin onlar gibi egemen devletleri zorlamanın kabul edilemezliğine dayanan adaletsizlikleridir. Oysa PAR IN PAREM NON HABIT IMPERIUM. Eşitin eşit üzerinde hükmü yoktur”‘UCM’nin Putin hakkındaki ‘yakalama’ kararının pratik hiçbir değeri yok’Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkarmasına tepki gösteren Medvedev, açıklamasına şöyle devam etti:“Kararın pratik hiçbir bir değeri olmadığı açık, hatırladığınız için teşekkürler. Ancak bunun uluslararası hukuk açısından sonuçları korkunç olacak. Zira bu hukukun temellerinin, ilkelerinin çöküşüdür. Sorumluluğun kaçınılmazlığına ilişkin varsayımlar da buna dahildir. Bundan böyle hiç kimse herhangi bir uluslararası kuruluşa başvurmayacak, herkes kendi arasında anlaşacak. BM'nin ve diğer kurumların tüm aptalca kararları paramparça olacak. Tüm uluslararası ilişkiler sisteminin kasvetli düşüşü yaklaşıyor. Güven tükendi.”

https://sputniknews.com.tr/20230320/cinden-putin-hakkinda-yakalama-karari-cikaran-ucmye-cagri-cifte-standarttan-kacinilmali-1068491109.html

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rusya, çin, vladimir putin, yakalama kararı, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), dmitriy medvedev