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https://sputniknews.com.tr/20230320/marmara-denizinde-feribottan-atlayan-yolcuyu-sahil-guvenlik-kurtardi-1068510648.html
Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı
Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T15:27+0300
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yaşam
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feribot
sahil güvenlik
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Yalova’dan 11.45’te hareket eden İDO feribotu Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada yolculardan biri denize atladı. Olayı fark eden diğer yolcular yaşanan durumu gemi personeline bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait teknedeki ekipler, erkek şahsı denizden sağ çıkarmayı başardı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar da heyecanlı dakikalar yaşadı.
https://sputniknews.com.tr/20230312/bozcaadaya-yarin-yapilacak-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1068156659.html
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türkiye, feribot, sahil güvenlik
türkiye, feribot, sahil güvenlik

Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı

15:27 20.03.2023 (güncellendi: 15:42 20.03.2023)
© İHA / ERHAN ERDOĞAN - SERKAN AYDEMİRMarmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı
Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA / ERHAN ERDOĞAN - SERKAN AYDEMİR
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova’dan 11.45’te hareket eden İDO feribotu Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada yolculardan biri denize atladı.
Olayı fark eden diğer yolcular yaşanan durumu gemi personeline bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait teknedeki ekipler, erkek şahsı denizden sağ çıkarmayı başardı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar da heyecanlı dakikalar yaşadı.
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