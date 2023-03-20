https://sputniknews.com.tr/20230320/marmara-denizinde-feribottan-atlayan-yolcuyu-sahil-guvenlik-kurtardi-1068510648.html

Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı

Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T15:27+0300

2023-03-20T15:27+0300

2023-03-20T15:42+0300

yaşam

türkiye

feribot

sahil güvenlik

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Yalova’dan 11.45’te hareket eden İDO feribotu Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada yolculardan biri denize atladı. Olayı fark eden diğer yolcular yaşanan durumu gemi personeline bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait teknedeki ekipler, erkek şahsı denizden sağ çıkarmayı başardı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar da heyecanlı dakikalar yaşadı.

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türkiye, feribot, sahil güvenlik