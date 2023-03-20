https://sputniknews.com.tr/20230320/marmara-denizinde-feribottan-atlayan-yolcuyu-sahil-guvenlik-kurtardi-1068510648.html
Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı
Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T15:27+0300
2023-03-20T15:27+0300
2023-03-20T15:42+0300
yaşam
türkiye
feribot
sahil güvenlik
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Yalova’dan 11.45’te hareket eden İDO feribotu Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada yolculardan biri denize atladı. Olayı fark eden diğer yolcular yaşanan durumu gemi personeline bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait teknedeki ekipler, erkek şahsı denizden sağ çıkarmayı başardı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar da heyecanlı dakikalar yaşadı.
https://sputniknews.com.tr/20230312/bozcaadaya-yarin-yapilacak-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1068156659.html
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türkiye, feribot, sahil güvenlik
Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı
15:27 20.03.2023 (güncellendi: 15:42 20.03.2023) Abone ol
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova’dan 11.45’te hareket eden İDO feribotu Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada yolculardan biri denize atladı.
Olayı fark eden diğer yolcular yaşanan durumu gemi personeline bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait teknedeki ekipler, erkek şahsı denizden sağ çıkarmayı başardı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar da heyecanlı dakikalar yaşadı.