MAK Araştırma’dan Mehmet Ali Kulat: HDP desteğiyle Kılıçdaroğlu yüzde 53-54 bandına geliyor

“Araştırma Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan bir gün sonra yapıldı. Erdoğan yüzde 42’lerde. Kılıçdaroğlu ise yüzde 47’lerde. Muharrem İnce’nin aralarında olduğu diğer adaylar yüzde 3 civarında. Yüzde 8’lik bir ‘kararsız’ seçmen var ki bunların çoğunluğu HDP seçmeni. Yani HDP’nin vereceği destek ile Kılıçdaroğlu’nun oy oranının yüzde 53-54 bandına çıktığı görülüyor. Ramazan sonrası fotoğraf daha da netleşmiş olur. Adayların oyuyla partilerin oyunu değerlendirmek doğru bir değerlendirme olmayabilir diyenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ittifakından daha yüksek oy alamamakta. Bir önceki seçimde Erdoğan’ın ittifakı BBP ile birlikte sayıldığında yüzde 55 bandındayken kendisinin oyu yüzde 52.5 civarındaydı. Erdoğan için bunu çok sık duymaya başladım, Erdoğan’ın oyu düşmüyor ama AK Parti ve MHP’nin oyu düşüyor gibi iddialar var o iş öyle değil. Düşüyorsa hepsi düşüyor.”