https://sputniknews.com.tr/20230320/mak-arastirmadan-mehmet-ali-kulat-hdp-destegiyle-kilicdaroglu-yuzde-53-54-bandina-geliyor-1068527130.html
MAK Araştırma’dan Mehmet Ali Kulat: HDP desteğiyle Kılıçdaroğlu yüzde 53-54 bandına geliyor
MAK Araştırma’dan Mehmet Ali Kulat: HDP desteğiyle Kılıçdaroğlu yüzde 53-54 bandına geliyor
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "HDP desteğiyle Kılıçdaroğlu yüzde... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T21:02+0300
2023-03-20T21:02+0300
2023-03-20T21:02+0300
akşam postasi
radyo
hdp
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg
Seçime 55 gün kala MAK Araştırma’nın başındaki Mehmet Ali Kulat yaptıkları son anketin sonuçlarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıkladı.Kulat’ın açıklamalarından detaylar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a9b1645546557804ade79b484b1ab5e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, hdp, kemal kılıçdaroğlu
radyo, hdp, kemal kılıçdaroğlu
MAK Araştırma’dan Mehmet Ali Kulat: HDP desteğiyle Kılıçdaroğlu yüzde 53-54 bandına geliyor
Abone ol
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "HDP desteğiyle Kılıçdaroğlu yüzde 53-54 bandına geliyor" dedi.
Seçime 55 gün kala MAK Araştırma’nın başındaki Mehmet Ali Kulat yaptıkları son anketin sonuçlarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıkladı.
Kulat’ın açıklamalarından detaylar şöyle:
“Araştırma Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan bir gün sonra yapıldı. Erdoğan yüzde 42’lerde. Kılıçdaroğlu ise yüzde 47’lerde. Muharrem İnce’nin aralarında olduğu diğer adaylar yüzde 3 civarında. Yüzde 8’lik bir ‘kararsız’ seçmen var ki bunların çoğunluğu HDP seçmeni. Yani HDP’nin vereceği destek ile Kılıçdaroğlu’nun oy oranının yüzde 53-54 bandına çıktığı görülüyor. Ramazan sonrası fotoğraf daha da netleşmiş olur. Adayların oyuyla partilerin oyunu değerlendirmek doğru bir değerlendirme olmayabilir diyenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ittifakından daha yüksek oy alamamakta. Bir önceki seçimde Erdoğan’ın ittifakı BBP ile birlikte sayıldığında yüzde 55 bandındayken kendisinin oyu yüzde 52.5 civarındaydı. Erdoğan için bunu çok sık duymaya başladım, Erdoğan’ın oyu düşmüyor ama AK Parti ve MHP’nin oyu düşüyor gibi iddialar var o iş öyle değil. Düşüyorsa hepsi düşüyor.”