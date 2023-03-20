https://sputniknews.com.tr/20230320/lavrov-guney-kafkasya-konusunda-batiyla-diyaloga-ihtiyac-gormuyoruz-1068522173.html

Lavrov: Güney Kafkasya konusunda Batı’yla diyaloga ihtiyaç görmüyoruz

Lavrov: Güney Kafkasya konusunda Batı’yla diyaloga ihtiyaç görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kafkasya konusunda Batı’yla herhangi bir diyalog geliştirme olasılığını ve ihtiyacını görmediklerini belirtti. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T17:39+0300

2023-03-20T17:39+0300

2023-03-20T17:39+0300

dünya

sergey lavrov

batı

rusya

güney kafkasya

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Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Güney Kafkasya olsun, uluslararası bölgesel gündemin çoğu diğer konular olsun, Batı ile herhangi bir diyalog geliştirmek için hiçbir olasılık ve doğrusu ihtiyaç görmüyorum” şeklinde konuştu.Batı’nın, Güney Kafkasya’da yeni renkli devrim hazırlığı yaptığını dile getiren Lavrov, “Bunu pek de gizlemiyorlar. Tüm bu hükümet örgütleri biliniyor. Alenen Batı’nın çıkarlarını savundukları ve Rusya’nın eylemlerini karalamaya çalıştıkları da biliniyor” ifadesini kullandı.‘Rusya ve Ermenistan’ın arasını bozmaya çalışıyorlar’Lavrov, “Gelin dobra dobra konuşalım, Batı’nın, Rusya ve Ermenistan arasını bozmaya, bölgesel güvenlik mimarisini bozmaya yönelik açık girişimlerini görüyoruz. Bunu yaparken burada bulunan ülkelerin çıkarlarını düşünmüyorlar, sadece kendi jeopolitik çıkarlarını düşünüyorlar. Güney Kafkasya’daki bu eğilimler tedirginlik yaratıyor. Bu tür çabalar başarısızlığa mahkum” dedi.ABD, Avrupa Birliği ve NATO’nun “demokratik yağma” ile meşgul olduğunu dile getiren Lavrov, "Batı’nın Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki üçlü anlaşmaları kontrol altına almaya çalışıyor ve kendi küratörlüğünü dayatıyor. Ulaşım ve ekonomik bağlar önündeki engelleri kaldırma sorununun çözümü, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi ve taraflara barış anlaşmasını imzalamalarında yardım dahil anlaşmaların tüm kilit ilkelerini doğrudan bozmaya çalışıyorlar” diye ekledi.

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sergey lavrov, batı, rusya, güney kafkasya