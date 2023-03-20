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https://sputniknews.com.tr/20230320/kuiper-projesiyle-amazon-uydudan-hizli-ve-ucuz-internet-sunarak-dijital-ucurumu-azaltacak-1068508114.html
Kuiper Projesi'yle Amazon, uydudan hızlı ve ucuz internet sunarak dijital uçurum'u azaltacak
Kuiper Projesi'yle Amazon, uydudan hızlı ve ucuz internet sunarak dijital uçurum'u azaltacak
Düşük Dünya yörüngesindeki uydu ağı Kuiper Projesi ile Amazon, dünya genelinde milyonlarca insanın ekonomik ve hızlı genişbant bağlantısına erişebilmesini... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T16:31+0300
2023-03-20T16:34+0300
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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
19 Mart 2023
Amazon'un düşük Dünya yörüngesindeki (LEO) uydu ağı Kuiper Projesi, küçük ve düşük maliyetli antenlerle dünya genelinde hızlı ve ekonomik genişbant sağlamak üzere son düzlüğe girdi . 2024'te hizmete girmesi beklenen Kuiper, dijital uçurumu kapatmayı amaçlayarak, geleneksel iletişim teknolojilerinin hizmet veremediği veya yetersiz kaldığı bölgelere genişbant hizmeti sunmayı amaçlıyor.Amazon'un özelleştirilmiş iletişim teknolojisi "Prometheus" çipi, uydular ve müşteri terminallerinde kullanılacak ve hızlı, güçlü biçimde noktadan noktaya bağlantılar sağlayacak. Kuiper Projesi'nin küresel etkisinin; eğitim, sağlık hizmetleri ve iş fırsatlarında artış sağlaması, yaşam kalitesini iyileştirmesi ve küresel ekonomik büyümeye katkıda bulunması hedefleniyor.Farklı ihtiyaçlara uygun üç modelWashington'da düzenlenen bir uydu endüstrisi konferansında Amazon, Kuiper Projesi için geliştirdiği Müşteri Terminali Tasarımları kapsamında üç mühendislik modelini tanıttı:1. Konut ve küçük işletme müşterileri için ekonomik ve yüksek performanslı tasarım: Standart müşteri terminali, 18 cm kare ve 2,5 cm kalınlığında olup, beş kilodan daha az ağırlığa sahip. Boyutuna göre en güçlü ticari müşteri terminallerinden biri olacak olan cihaz, 400 Mbps hıza kadar erişim sağlayacak. Amazon, bu terminalleri 400 doların altında bir fiyata üretmeyi planlıyor.2. Daha fazla müşteriye bağlantı sağlamak için ultra kompakt tasarım: 18 cm karelik tasarım, en küçük ve ekonomik müşteri terminali olacak. Yarım kilo ağırlığında ve 100 Mbps hıza kadar erişim sunan bu tasarımla Amazon, dünya genelinde daha fazla insanı internete bağlamayı hedefliyor. Konutlarda yaşayanlar ve kara mobilitesinin yanı sıra Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarını hedefleyen kurumlar ve devlet kuruluşları için bu çözüm kullanılacak.3. Yüksek bant genişliği ihtiyaçları için tasarlanan model: En büyük ve en yetenekli model, kurumsal, hükümet ve telekomünikasyon uygulamaları için tasarlanmış durumda. 48 cmx76 cm boyutlarında olan cihaz, 1 Gbps hıza kadar erişim sunacak.Prometheus Çipi: Amazon'un özelleştirilmiş iletişim teknolojisiKuiper Projesi müşteri terminalleri, Amazon tarafından geliştirilen ve "Prometheus" kod adıyla anılan temel bant çipi ile çalışıyor. Modern akıllı telefonlardaki 5G modem çipinin işlem gücünü, binlerce müşterinin trafiğini yönetebilen hücresel baz istasyonlarının kapasitesi ve güçlü noktadan noktaya bağlantıları destekleyen mikrodalga geri dönüşüm antenlerinin yeteneklerini tek bir özel çipte birleştiren Prometheus, Kuiper Projesi'nin müşteri terminallerinin yanı sıra, uydularında ve yer kapısı antenlerinde de kullanılıyor ve her uydu üzerinde 1 terabit/sn (Tbps) trafik işlemesine olanak tanıyor.Roketle ilk uçuş ve seri üretimAmazon, Kuiper Projesi'yle ticari hizmet sunmaya hazırlanırken, müşteri terminali tasarımı ve üretim süreçlerinde şirketin önceki deneyimlerinden yararlanıyor. On milyonlarca birim üretmek üzere planlar yapan ve altyapısını şimdiden ölçeklendiren Amazon'un Kuiper Projesi, United Launch Alliance'ın (ULA) Vulcan Centaur roketinin ilk uçuşunda, ilk iki prototip uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor. Yaklaşan görev, Kuiper Projesi mühendislerine sistemlerin uzayda nasıl performans gösterdiği konusunda gerçek dünya verileri sağlayacak ve tüm iletişim ağını uçtan uca test etme imkanı sunacak. Paralel olarak Kuiper Projesi, ticari hizmet sunmaya hazırlık olarak operasyonlarını ölçeklendiriyor. Washington'da özel bir uydu üretim tesisi geliştirmeye başlayan ekip, 2023 sonuna kadar uyduların seri üretimine başlamayı planlıyor. 2024'ün ilk yarısında ilk üretim uydularını başlatmayı hedeflen Kuiper Projesi, aynı yılın ilerleyen aylarında hizmete erişim sağlamayı amaçlıyor.Dijital uçurumu kapatmaya etkisi olacak mı?Amazon'un "dijital uçurumu kapatma" hedefini gerçekleştirmeye yönelik önemli bir adım olarak nitelendirilen Kuiper Projesi; düşük maliyetli ve güçlü antenler sayesinde, dünya çapında milyonlarca insanın genişbant bağlantısına erişebilmesi ve dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan yararlanabilmesini mümkün kılacak mı, merak ediliyor. Bu hızlı ve ekonomik genişbant hizmet , özellikle kırsal kesimlerde ve gelişmekte olan bölgelerde yaşayan insanlar için yaşam kalitesinde önemli bir artışa yol açabilir. İnternet bağlantısının yaygınlaşması ayrıca eğitim, sağlık hizmetleri ve istihdam olanaklarına erişimi artırabilir ve küresel ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir.Eğitimde fırsat eşitliği için önemli bir adım Amazon yöneticilerine göre Kuiper Projesi'nin getireceği genişbant bağlantısı, gelişmekte olan ülkelerde eğitim ve sağlık alanlarında önemli farklar yaratabilir. Uzaktan eğitim olanaklarının artması sayesinde, daha fazla öğrenci ve öğretmenin, dünya çapında çeşitli eğitim kaynaklarına erişebilmesi; bilgi paylaşımı ve işbirliği olanaklarından yararlanabilmesi amaçlanıyor. Sağlık hizmetlerinde, teletıp uygulamaları ve medikal veri paylaşımı sayesinde, kırsal bölgelerde ve uzak coğrafyalarda yaşayan insanların daha iyi sağlık hizmetlerine erişebilmesi de bir başka hedef.Ayrıca, Kuiper Projesi'nin sağlayacağı hızlı ve ekonomik genişbant hizmeti, tarım ve diğer sektörlerde Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının yaygınlaşmasına da katkı sağlayabilir. Bu, verimlilik artışına, daha sürdürülebilir çevre uygulamalarına ve doğal kaynakların daha etkin kullanımına etki gösterebilir.
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Erdal Kaplanseren
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hafta sonu halleri, erdal kaplanseren, internet, amazon, radyo, radyo sputnik
hafta sonu halleri, erdal kaplanseren, internet, amazon, radyo, radyo sputnik

Kuiper Projesi'yle Amazon, uydudan hızlı ve ucuz internet sunarak dijital uçurum'u azaltacak

16:31 20.03.2023 (güncellendi: 16:34 20.03.2023)
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Erdal Kaplanseren
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Düşük Dünya yörüngesindeki uydu ağı Kuiper Projesi ile Amazon, dünya genelinde milyonlarca insanın ekonomik ve hızlı genişbant bağlantısına erişebilmesini amaçlıyor. "Dijital uçurumu" kapatmayı hedefleyen bu proje, küçük ve düşük maliyetli antenlerle genişbant hizmeti sunacak.
Amazon'un düşük Dünya yörüngesindeki (LEO) uydu ağı Kuiper Projesi, küçük ve düşük maliyetli antenlerle dünya genelinde hızlı ve ekonomik genişbant sağlamak üzere son düzlüğe girdi . 2024'te hizmete girmesi beklenen Kuiper, dijital uçurumu kapatmayı amaçlayarak, geleneksel iletişim teknolojilerinin hizmet veremediği veya yetersiz kaldığı bölgelere genişbant hizmeti sunmayı amaçlıyor.
Amazon'un özelleştirilmiş iletişim teknolojisi "Prometheus" çipi, uydular ve müşteri terminallerinde kullanılacak ve hızlı, güçlü biçimde noktadan noktaya bağlantılar sağlayacak. Kuiper Projesi'nin küresel etkisinin; eğitim, sağlık hizmetleri ve iş fırsatlarında artış sağlaması, yaşam kalitesini iyileştirmesi ve küresel ekonomik büyümeye katkıda bulunması hedefleniyor.
Kuiper Projesi
Kuiper Projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
Kuiper Projesi

Farklı ihtiyaçlara uygun üç model

Washington'da düzenlenen bir uydu endüstrisi konferansında Amazon, Kuiper Projesi için geliştirdiği Müşteri Terminali Tasarımları kapsamında üç mühendislik modelini tanıttı:

1. Konut ve küçük işletme müşterileri için ekonomik ve yüksek performanslı tasarım: Standart müşteri terminali, 18 cm kare ve 2,5 cm kalınlığında olup, beş kilodan daha az ağırlığa sahip. Boyutuna göre en güçlü ticari müşteri terminallerinden biri olacak olan cihaz, 400 Mbps hıza kadar erişim sağlayacak. Amazon, bu terminalleri 400 doların altında bir fiyata üretmeyi planlıyor.

2. Daha fazla müşteriye bağlantı sağlamak için ultra kompakt tasarım: 18 cm karelik tasarım, en küçük ve ekonomik müşteri terminali olacak. Yarım kilo ağırlığında ve 100 Mbps hıza kadar erişim sunan bu tasarımla Amazon, dünya genelinde daha fazla insanı internete bağlamayı hedefliyor. Konutlarda yaşayanlar ve kara mobilitesinin yanı sıra Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarını hedefleyen kurumlar ve devlet kuruluşları için bu çözüm kullanılacak.

3. Yüksek bant genişliği ihtiyaçları için tasarlanan model: En büyük ve en yetenekli model, kurumsal, hükümet ve telekomünikasyon uygulamaları için tasarlanmış durumda. 48 cmx76 cm boyutlarında olan cihaz, 1 Gbps hıza kadar erişim sunacak.
Kuiper Projesi
Kuiper Projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
Kuiper Projesi

Prometheus Çipi: Amazon'un özelleştirilmiş iletişim teknolojisi

Kuiper Projesi müşteri terminalleri, Amazon tarafından geliştirilen ve "Prometheus" kod adıyla anılan temel bant çipi ile çalışıyor. Modern akıllı telefonlardaki 5G modem çipinin işlem gücünü, binlerce müşterinin trafiğini yönetebilen hücresel baz istasyonlarının kapasitesi ve güçlü noktadan noktaya bağlantıları destekleyen mikrodalga geri dönüşüm antenlerinin yeteneklerini tek bir özel çipte birleştiren Prometheus, Kuiper Projesi'nin müşteri terminallerinin yanı sıra, uydularında ve yer kapısı antenlerinde de kullanılıyor ve her uydu üzerinde 1 terabit/sn (Tbps) trafik işlemesine olanak tanıyor.

Roketle ilk uçuş ve seri üretim

Amazon, Kuiper Projesi'yle ticari hizmet sunmaya hazırlanırken, müşteri terminali tasarımı ve üretim süreçlerinde şirketin önceki deneyimlerinden yararlanıyor. On milyonlarca birim üretmek üzere planlar yapan ve altyapısını şimdiden ölçeklendiren Amazon'un Kuiper Projesi, United Launch Alliance'ın (ULA) Vulcan Centaur roketinin ilk uçuşunda, ilk iki prototip uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor.
Yaklaşan görev, Kuiper Projesi mühendislerine sistemlerin uzayda nasıl performans gösterdiği konusunda gerçek dünya verileri sağlayacak ve tüm iletişim ağını uçtan uca test etme imkanı sunacak. Paralel olarak Kuiper Projesi, ticari hizmet sunmaya hazırlık olarak operasyonlarını ölçeklendiriyor. Washington'da özel bir uydu üretim tesisi geliştirmeye başlayan ekip, 2023 sonuna kadar uyduların seri üretimine başlamayı planlıyor. 2024'ün ilk yarısında ilk üretim uydularını başlatmayı hedeflen Kuiper Projesi, aynı yılın ilerleyen aylarında hizmete erişim sağlamayı amaçlıyor.
Kuiper Projesi
Kuiper Projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
Kuiper Projesi

Dijital uçurumu kapatmaya etkisi olacak mı?

Amazon'un "dijital uçurumu kapatma" hedefini gerçekleştirmeye yönelik önemli bir adım olarak nitelendirilen Kuiper Projesi; düşük maliyetli ve güçlü antenler sayesinde, dünya çapında milyonlarca insanın genişbant bağlantısına erişebilmesi ve dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan yararlanabilmesini mümkün kılacak mı, merak ediliyor. Bu hızlı ve ekonomik genişbant hizmet , özellikle kırsal kesimlerde ve gelişmekte olan bölgelerde yaşayan insanlar için yaşam kalitesinde önemli bir artışa yol açabilir. İnternet bağlantısının yaygınlaşması ayrıca eğitim, sağlık hizmetleri ve istihdam olanaklarına erişimi artırabilir ve küresel ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir.

Eğitimde fırsat eşitliği için önemli bir adım

Amazon yöneticilerine göre Kuiper Projesi'nin getireceği genişbant bağlantısı, gelişmekte olan ülkelerde eğitim ve sağlık alanlarında önemli farklar yaratabilir. Uzaktan eğitim olanaklarının artması sayesinde, daha fazla öğrenci ve öğretmenin, dünya çapında çeşitli eğitim kaynaklarına erişebilmesi; bilgi paylaşımı ve işbirliği olanaklarından yararlanabilmesi amaçlanıyor. Sağlık hizmetlerinde, teletıp uygulamaları ve medikal veri paylaşımı sayesinde, kırsal bölgelerde ve uzak coğrafyalarda yaşayan insanların daha iyi sağlık hizmetlerine erişebilmesi de bir başka hedef.

Ayrıca, Kuiper Projesi'nin sağlayacağı hızlı ve ekonomik genişbant hizmeti, tarım ve diğer sektörlerde Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının yaygınlaşmasına da katkı sağlayabilir. Bu, verimlilik artışına, daha sürdürülebilir çevre uygulamalarına ve doğal kaynakların daha etkin kullanımına etki gösterebilir.
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