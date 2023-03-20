https://sputniknews.com.tr/20230320/kremlin-turkiyedeki-dogalgaz-merkezi-projesinde-kacinilmaz-olarak-gecikmeler-yasanacak-1068500786.html

Kremlin: Türkiye'deki doğalgaz merkezi projesinde kaçınılmaz olarak gecikmeler yaşanacak

Kremlin: Türkiye'deki doğalgaz merkezi projesinde kaçınılmaz olarak gecikmeler yaşanacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de kurulması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle müzakere süreci askıya alınan doğalgaz transfer... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T13:29+0300

2023-03-20T13:29+0300

2023-03-20T13:29+0300

dünya

doğalgaz

türkiye

rusya

kremlin

dmitriy peskov

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu oldukça zor bir çalışma, oldukça karmaşık bir proje ve elbette gecikmeler, teknik veya diğer sorunlar yaşanmadan gerçekleştirilmesi imkânsız. Türkiye'deki doğalgaz merkeziyle ilgili bu tür durumlar kaçınılmaz" dedi.Peskov, Rusya'nın Türk ortaklarıyla bu proje üzerinde çalışmaya ve işbirliği yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.Doğalgaz transfer merkezi konusunda şubat ve mart ayında Rus ve Türk heyetleri arasında yapılması planlanan görüşmeler depremler nedeniyle ertelenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230313/turkiyedeki-depremler-rusyanin-onerdigi-gaz-merkezi-projesinde-duzenlemelere-yol-acti-1068165622.html

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doğalgaz, türkiye, rusya, kremlin, dmitriy peskov