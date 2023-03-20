https://sputniknews.com.tr/20230320/kremlin-turkiyedeki-dogalgaz-merkezi-projesinde-kacinilmaz-olarak-gecikmeler-yasanacak-1068500786.html
Kremlin: Türkiye'deki doğalgaz merkezi projesinde kaçınılmaz olarak gecikmeler yaşanacak
Kremlin: Türkiye'deki doğalgaz merkezi projesinde kaçınılmaz olarak gecikmeler yaşanacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de kurulması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle müzakere süreci askıya alınan doğalgaz transfer... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T13:29+0300
2023-03-20T13:29+0300
2023-03-20T13:29+0300
dünya
doğalgaz
türkiye
rusya
kremlin
dmitriy peskov
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu oldukça zor bir çalışma, oldukça karmaşık bir proje ve elbette gecikmeler, teknik veya diğer sorunlar yaşanmadan gerçekleştirilmesi imkânsız. Türkiye'deki doğalgaz merkeziyle ilgili bu tür durumlar kaçınılmaz" dedi.Peskov, Rusya'nın Türk ortaklarıyla bu proje üzerinde çalışmaya ve işbirliği yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.Doğalgaz transfer merkezi konusunda şubat ve mart ayında Rus ve Türk heyetleri arasında yapılması planlanan görüşmeler depremler nedeniyle ertelenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230313/turkiyedeki-depremler-rusyanin-onerdigi-gaz-merkezi-projesinde-duzenlemelere-yol-acti-1068165622.html
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doğalgaz, türkiye, rusya, kremlin, dmitriy peskov
doğalgaz, türkiye, rusya, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Türkiye'deki doğalgaz merkezi projesinde kaçınılmaz olarak gecikmeler yaşanacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de kurulması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle müzakere süreci askıya alınan doğalgaz transfer merkezi projesinin sürelerinde kaçınılmaz olarak gecikmeler yaşanacağını söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu oldukça zor bir çalışma, oldukça karmaşık bir proje ve elbette gecikmeler, teknik veya diğer sorunlar yaşanmadan gerçekleştirilmesi imkânsız. Türkiye'deki doğalgaz merkeziyle ilgili bu tür durumlar kaçınılmaz" dedi.
Peskov, Rusya'nın Türk ortaklarıyla bu proje üzerinde çalışmaya ve işbirliği yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Doğalgaz transfer merkezi konusunda şubat ve mart ayında Rus ve Türk heyetleri arasında yapılması planlanan görüşmeler depremler nedeniyle ertelenmişti.