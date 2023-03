https://sputniknews.com.tr/20230320/kiptas-genel-muduru-kurt-depremlerden-sonra-istanbulda-bina-yenileme-basvurusu-ikiye-katlandi-1068592296.html

KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt: Depremlerden sonra İstanbul’da bina yenileme başvurusu ikiye katlandı

Eviniz sağlam mı? Dayanıklılık testi nasıl yapılıyor? Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra özellikle İstanbul’da hemen hemen herkes bu sorulara yanıt... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt: Depremlerden sonra İstanbul’da bina yenileme başvurusu ikiye katlandı Meliha Okur'la Anlat Bana programına KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Milliyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Erol Ulusoy, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Gümüşer ve Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun konuk olacaklar.

‘Bina Tespiti’ diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir uygulamasının bulunduğu söyleyen Kurt, “Vatandaşlarımız önce binatespiti.ibb.istanbul adresinden ulaşıp binalarının durumu hakkında bilgi alabilirler. Eğer bu adreste binalarının riskli olduğu ortaya çıkarsa ‘İstanbul Yenileniyor’ platformu üzerinden KİPTAŞ’ın koordinasyonundaki yapıya başvurmalarını talep ediyoruz. İsterlerse inşaat maliyetinde vatandaşlarımızı binalarını yıkıp yapma imkanı sağlıyoruz, isterlerse de maliyet üzerinden güçlendirme hizmeti sunuyoruz” ifadelerini kullandı.KİPTAŞ olarak bu dönemdeki en büyük önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunun altını çizen Kurt şöyle devam etti:“Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce yaklaşık 12 bin adet başvurumuz vardı. Bu da 280 bin riskli yapıya denk geliyordu. Şu an 22 bin 930 adet başvuru aldık. 466 bin 378 bağımsız birim, yani 1 milyon 704 bin insanın yaşadığı alana denk geliyor. KİPTAŞ olarak bakanlığa seslenerek ‘gelin birlikte yenileyelim’ çağrısını yapıyoruz merkezi yönetime. Uygun ödeme planı sunarsak hep birlikte Istanbul’u daha dayanıklı hale getirebiliriz. Bizim önerimiz sosyal konut projelerinde olduğu gibi TOKİ’nin orta gelirliler grubuna sunulan uygun ödeme planlı düşük faizli kredi imkanı sunarsak çok hızlı bir şekilde bu sorunu çözebiliriz.”İstanbul Planlama Ofisi’nin çalışmalarından da bahseden Kurt, megakentte 700 bin boş binanın bulunduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:‘Boş yapı stokunun tespit edilip (bunların hangisi dayanıklı, hangisi yıpranmış) envanteri çıkartılarak devlet eliyle kiralanarak riskli yapı sahiplerinin ivedi bir şekilde buralara taşınması sağlanması gerekir. Böylelikle can kaybı sayısını en aza indirmiş oluruz. Yenilemeyi her ne kadar inşaat maliyetli sunsak da umduğumuz hızda ilerleyemedik. Çünkü maliyetlerin çok yüksek olması sebebiyle vatandaşlarımızla uzlaşamıyoruz. Bu sefer dedik ki aslolan can güvenliği ve üniversitelerimizle ortak çalışma yürütürken bir farkındalık yaratalım dedik KİPTAŞ aracılığıyla. Hızlı tarama testinde yapısı riskli çıkanlardan, yani E kategorisinde en riskli olup güçlendirmeye elverişli olanlara inşaat maliyetinde güçlendirme hizmeti sunalım dedik. Buradaki amacımız inşaat maliyetleri İstanbul’da metrekarede 16 bin lirayken güçlendirme maliyetinin ortalama 4 bin 500 lira olacağını öngörüyoruz. Hiç olmazsa güçlendirebildiğimiz kadar yapıyı güçlendirelim, insanların olası bir afette yapılarından sağlam çıkmalarını sağlayalım istedik.’

