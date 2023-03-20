https://sputniknews.com.tr/20230320/iyi-partiden-kilicdaroglu-hdp-gorusmesi-degerlendirmesi-asla-taviz-vermeyecegiz-1068511289.html

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi değerlendirmesi: 'Asla taviz vermeyeceğiz'

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi değerlendirmesi: 'Asla taviz vermeyeceğiz'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin, "Biz bu konuyla ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T15:40+0300

2023-03-20T15:40+0300

2023-03-20T15:40+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanı

iyi parti

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Nevruz'u milleti birleştiren değerlerde buluşturan önemli bir sembol olarak gördüklerini söyledi. Dün Nevruz kutlamalarında ortaya çıkan görüntüleri eleştiren Zorlu, 'terör örgütüne mesaj gönderilmesine ve terörist başına güzellemeler yapılmasına' tepki gösterdi.İYİ Parti kadrolarının "çözüm süreci"nde benzer yaklaşımlara karşı tavrının net olduğunu vurgulayan Zorlu, şöyle konuştu:'Şu ana kadar bir çözüme varabilmiş değiliz'Zorlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini bildirerek İYİ Parti'ye aday adaylığı başvurularının anbean arttığını söyledi.Farklı illere yerleştirilen depremzedelerin bulundukları yerde ayrı bir sandık konularak oy kullanmalarının arayışı içerisinde olduklarını belirten Zorlu, "Partimizim bu yöndeki başvurusu YSK tarafından kanun gerekiyor gerekçesiyle reddedildi. Biz de bunun üzerine nasıl bir kanun değişikliği yapabileceğimizi AK Parti ve CHP gruplarıyla bir araya gelerek TBMM'ye taşımanın çabasında olduk. Ancak şu ana kadar bir çözüme varabilmiş değiliz." dedi.'Cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP heyetini ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230320/chp-lideri-kilicdaroglunun-hdp-ile-gorusmesi-basladi-1068494947.html

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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, iyi parti, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)