İsveç Başbakanı Kristersson açıkladı: Depremzedeler için 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldı

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İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.