https://sputniknews.com.tr/20230320/isvec-basbakani-kristersson-acikladi-depremzedeler-icin-7-milyar-euroluk-yardim-taahhudu-yapildi-1068524854.html
İsveç Başbakanı Kristersson açıkladı: Depremzedeler için 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldı
İsveç Başbakanı Kristersson açıkladı: Depremzedeler için 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldı
İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T19:45+0300
2023-03-20T19:45+0300
2023-03-20T19:53+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067692663_4:0:715:400_1920x0_80_0_0_351348ceaa0c3e447bf073addaa6a5f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067692663_93:0:626:400_1920x0_80_0_0_93bf7e83b43fbe7f5756dd54ec0df3ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ulf kristersson
İsveç Başbakanı Kristersson açıkladı: Depremzedeler için 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldı
19:45 20.03.2023 (güncellendi: 19:53 20.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.