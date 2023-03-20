https://sputniknews.com.tr/20230320/irak-basbakani-es-sudani-yarin-turkiyeye-geliyor-1068522973.html

Irak Başbakanı es-Sudani yarın Türkiye'ye geliyor

Irak Başbakanı es-Sudani yarın Türkiye'ye geliyor

Irak Başbakanı es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 21-22 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T18:33+0300

2023-03-20T18:33+0300

2023-03-20T18:33+0300

dünya

muhammed şiya es-sudani

irak

türkiye

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.Terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek müşterek adımların ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı ifade ediliyor.

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muhammed şiya es-sudani , irak, türkiye