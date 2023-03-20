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https://sputniknews.com.tr/20230320/irak-basbakani-es-sudani-yarin-turkiyeye-geliyor-1068522973.html
Irak Başbakanı es-Sudani yarın Türkiye'ye geliyor
Irak Başbakanı es-Sudani yarın Türkiye'ye geliyor
Irak Başbakanı es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 21-22 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T18:33+0300
2023-03-20T18:33+0300
dünya
muhammed şiya es-sudani
irak
türkiye
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.Terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek müşterek adımların ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı ifade ediliyor.
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muhammed şiya es-sudani , irak, türkiye
muhammed şiya es-sudani , irak, türkiye

Irak Başbakanı es-Sudani yarın Türkiye'ye geliyor

18:33 20.03.2023
© İHAIrak'ta Muhammed Şiya es-Sudani
Irak'ta Muhammed Şiya es-Sudani - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA
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Irak Başbakanı es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 21-22 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.
Terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek müşterek adımların ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı ifade ediliyor.
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