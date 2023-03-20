https://sputniknews.com.tr/20230320/iki-abd-bombardiman-ucaginin-rusya-sinirini-gecmesi-onlendi-1068531649.html
‘İki ABD bombardıman uçağının Rusya sınırını geçmesi önlendi’
‘İki ABD bombardıman uçağının Rusya sınırını geçmesi önlendi’
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, Baltık Denizi’nde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-52H bombardıman uçağına Rus Su-35 jetiyle önleme yapıldığı belirtildi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T23:24+0300
2023-03-20T23:24+0300
2023-03-20T23:24+0300
dünya
rusya ulusal savunma yönetim merkezi
baltık denizi
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Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nin açıklamasında, “20 Mart’ta, Batı Askeri Bölgesi’ne ait radarlar Baltık Denizi üzerinde, Rusya sınırlarına doğru uçan hava hedeflerini tespit etti. Hedefler, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet B-52H stratejik bombardıman uçağı olarak belirlendi” ifadesine yer verildi.Sınır ihlalini önlemek amacıyla Su-35 savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, “Yabancı uçaklar uzaklaştıktan sonra Rus savaş uçağı üsse geri döndü” dendi.Su-35’in tamamen uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş gerçekleştirdiği ve ülke sınırının ihlaline izin vermediği kaydedildi.
baltık denizi
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya ulusal savunma yönetim merkezi, baltık denizi
rusya ulusal savunma yönetim merkezi, baltık denizi
‘İki ABD bombardıman uçağının Rusya sınırını geçmesi önlendi’
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Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, Baltık Denizi’nde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-52H bombardıman uçağına Rus Su-35 jetiyle önleme yapıldığı belirtildi.
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nin açıklamasında, “20 Mart’ta, Batı Askeri Bölgesi’ne ait radarlar Baltık Denizi üzerinde, Rusya sınırlarına doğru uçan hava hedeflerini tespit etti. Hedefler, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet B-52H stratejik bombardıman uçağı olarak belirlendi” ifadesine yer verildi.
Sınır ihlalini önlemek amacıyla Su-35 savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, “Yabancı uçaklar uzaklaştıktan sonra Rus savaş uçağı üsse geri döndü” dendi.
Su-35’in tamamen uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş gerçekleştirdiği ve ülke sınırının ihlaline izin vermediği kaydedildi.