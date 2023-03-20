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HDP'den açıklama: Kılıçdaroğlu, Eş Genel Başkanlarımızı TBMM'de ziyaret edecek
HDP'den açıklama: Kılıçdaroğlu, Eş Genel Başkanlarımızı TBMM'de ziyaret edecek
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Basın Bürosu, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-20T11:01+0300
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millet ittifakı
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türkiye, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu
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HDP'den açıklama: Kılıçdaroğlu, Eş Genel Başkanlarımızı TBMM'de ziyaret edecek

11:01 20.03.2023
© AAHDP
HDP - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Basın Bürosu, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’de ziyaret edeceğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12:00’de Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’deki makamında ziyaret edecektir. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Eş Genel Başkanlarımız grup yönetim toplantı salonumuzda bir basın toplantısı düzenleyecektir."
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