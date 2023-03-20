https://sputniknews.com.tr/20230320/hdpden-aciklama-kilicdaroglu-es-genel-baskanlarimizi-tbmmde-ziyaret-edecek-1068490423.html
HDP'den açıklama: Kılıçdaroğlu, Eş Genel Başkanlarımızı TBMM'de ziyaret edecek
HDP'den açıklama: Kılıçdaroğlu, Eş Genel Başkanlarımızı TBMM'de ziyaret edecek
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Basın Bürosu, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T11:01+0300
2023-03-20T11:01+0300
2023-03-20T11:01+0300
politika
türkiye
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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türkiye, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu
türkiye, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu
HDP'den açıklama: Kılıçdaroğlu, Eş Genel Başkanlarımızı TBMM'de ziyaret edecek
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Basın Bürosu, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’de ziyaret edeceğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12:00’de Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’deki makamında ziyaret edecektir. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Eş Genel Başkanlarımız grup yönetim toplantı salonumuzda bir basın toplantısı düzenleyecektir."