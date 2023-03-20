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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-savas-bm-himayesindeki-smart-cityle-anlasma-yaptik-1068526398.html
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: BM himayesindeki Smart City'le anlaşma yaptık
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: BM himayesindeki Smart City'le anlaşma yaptık
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "Kentin yeniden inşası için Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Smart City'le anlaşma yaptık. Bu şehir, bundan önce... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T20:16+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ibb
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
lütfü savaş
kahramanmaraş
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Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, kentin bundan önce çok yangınlar, depremler gördüğünü ama küllerinden tekrar doğmasını bildiğini söyledi.Savaş, HBB Kriz Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il arasında en fazla can ve mal kaybının Hatay'da yaşandığını söyledi.Depremden etkilenmeyen çalışanlarıyla kurtarma ve hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerini yaptıklarını belirten Savaş, "Hayatta kalan vatandaşlarımızın kış şartlarından yaza daha sağlıklı çıkması için gayret sarf ettik. Deprem başta şehrimizde ve 11 ilde birçok şeyi aldı götürdü, insanlarımız büyük tramvalar yaşadı. Gerek sağlık, ekonomik, fiziksel ve ruhsal birçok şeyimizi kaybettik" diye konuştu.Kentin yeniden inşası, gelecekteki afetlerden etkilenmemesi için sivil toplum kuruluşları, kurumlar, bazı üniversitelereler ve yurt dışından bazı kurumlarla temas kurduklarını aktaran Savaş, şöyle devam etti:
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ibb, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş, kahramanmaraş
ibb, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş, kahramanmaraş

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: BM himayesindeki Smart City'le anlaşma yaptık

20:16 20.03.2023 (güncellendi: 20:24 20.03.2023)
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "Kentin yeniden inşası için Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Smart City'le anlaşma yaptık. Bu şehir, bundan önce çok yangınlar, depremler gördü ama küllerinden tekrar doğmasını bildi" dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, kentin bundan önce çok yangınlar, depremler gördüğünü ama küllerinden tekrar doğmasını bildiğini söyledi.
Savaş, HBB Kriz Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il arasında en fazla can ve mal kaybının Hatay'da yaşandığını söyledi.
Depremden etkilenmeyen çalışanlarıyla kurtarma ve hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerini yaptıklarını belirten Savaş, "Hayatta kalan vatandaşlarımızın kış şartlarından yaza daha sağlıklı çıkması için gayret sarf ettik. Deprem başta şehrimizde ve 11 ilde birçok şeyi aldı götürdü, insanlarımız büyük tramvalar yaşadı. Gerek sağlık, ekonomik, fiziksel ve ruhsal birçok şeyimizi kaybettik" diye konuştu.
Kentin yeniden inşası, gelecekteki afetlerden etkilenmemesi için sivil toplum kuruluşları, kurumlar, bazı üniversitelereler ve yurt dışından bazı kurumlarla temas kurduklarını aktaran Savaş, şöyle devam etti:
"Kentin yeniden inşası için Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Smart City'le anlaşma yaptık. Bu şehir, bundan önce çok yangınlar, depremler gördü ama küllerinden tekrar doğmasını bildi. Bu şanssız günü hep birlikte yaşadık ama bu günün üstesinden gelmek Hatay'ı tekrar modern kimliğiyle ayağa kaldırmak ve akıllı şehirler içerisine sokmak bizim elimizde. Biliyoruz işimiz çok zor ama bu imkansız değil."
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