https://sputniknews.com.tr/20230320/gicj-direktoru-haraj-abd-iraktaki-savasi-protesto-eden-milyonlari-gormezden-geldi-1068529468.html
GICJ Direktörü Haraj: ABD, Irak’taki savaşı protesto eden milyonları görmezden geldi
GICJ Direktörü Haraj: ABD, Irak’taki savaşı protesto eden milyonları görmezden geldi
Cenevre Uluslararası Adalet Merkezi (GICJ) Direktörü Naji Haraj, Batı ülkelerde Irak Savaşı’nı protesto eden milyonlarca kişinin görmezden gelinmesinin bu... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
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GICJ Direktörü Naji Haraj, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyeleriyle ortak basın toplantısında, “Her şeyden önce, Batı ülkelerinin ve özellikle de ABD sakinlerinden bahsetmek istiyorum. Londra, Roma, ABD’de milyonlarca kişi, 2002’de özellikle Eylül ve Ekim aylarında, savaş hazırlıklarına karşı gösteri yaptı. Her bir gösteri, savaş hazırlıklarına karşı sokaklara dökülen yaklaşık iki milyon kişi topladı. Bu savaşa karşı olduklarını açıkça ortaya koydular. Ama liderler onları dinlemedi. Bu, bu ülkelerde ne tür ‘demokrasilere’ sahip olduğumuzu gösteriyor” ifadesini kullandı.Haraj’ın verdiği bilgiye göre, Batı ülkelerinde 11 milyon kişi Irak’taki savaşı protesto etmek için sokaklara döküldü.‘Gazetecilere hakikati anlatmalarına izin verilmedi’ABD’nin, ilk kez Irak işgali sırasında entegre gazeteciler kullandığını söyleyen Haraj, “Dolayısıyla gazeteciler, savaş hakkında haber yapma özgürlüğüne sahip değildi. Amerikan veya İngiliz tanklarına binmeleri, sonra kendi makalelerini yazmaları gerekiyordu. Elbette askerler, subaylar bu makaleleri yayınlanmadan önce okuyordu. Böylelikle savaş sırasında çoğu haber bu entegre gazeteciler tarafından yazılmıştır. Ne yazık ki sonuç olarak o dönemde yaşanan vahşeti yansıtmadıklarını söyleyebilirim” dedi.
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abd, irak, işgal, protesto
abd, irak, işgal, protesto
GICJ Direktörü Haraj: ABD, Irak’taki savaşı protesto eden milyonları görmezden geldi
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Cenevre Uluslararası Adalet Merkezi (GICJ) Direktörü Naji Haraj, Batı ülkelerde Irak Savaşı’nı protesto eden milyonlarca kişinin görmezden gelinmesinin bu ülkelerin ne tür ‘demokrasilere’ sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.
GICJ Direktörü Naji Haraj, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyeleriyle ortak basın toplantısında, “Her şeyden önce, Batı ülkelerinin ve özellikle de ABD sakinlerinden bahsetmek istiyorum. Londra, Roma, ABD’de milyonlarca kişi, 2002’de özellikle Eylül ve Ekim aylarında, savaş hazırlıklarına karşı gösteri yaptı. Her bir gösteri, savaş hazırlıklarına karşı sokaklara dökülen yaklaşık iki milyon kişi topladı. Bu savaşa karşı olduklarını açıkça ortaya koydular. Ama liderler onları dinlemedi. Bu, bu ülkelerde ne tür ‘demokrasilere’ sahip olduğumuzu gösteriyor” ifadesini kullandı.
Haraj’ın verdiği bilgiye göre, Batı ülkelerinde 11 milyon kişi Irak’taki savaşı protesto etmek için sokaklara döküldü.
‘Gazetecilere hakikati anlatmalarına izin verilmedi’
ABD’nin, ilk kez Irak işgali sırasında entegre gazeteciler kullandığını söyleyen Haraj, “Dolayısıyla gazeteciler, savaş hakkında haber yapma özgürlüğüne sahip değildi. Amerikan veya İngiliz tanklarına binmeleri, sonra kendi makalelerini yazmaları gerekiyordu. Elbette askerler, subaylar bu makaleleri yayınlanmadan önce okuyordu. Böylelikle savaş sırasında çoğu haber bu entegre gazeteciler tarafından yazılmıştır. Ne yazık ki sonuç olarak o dönemde yaşanan vahşeti yansıtmadıklarını söyleyebilirim” dedi.