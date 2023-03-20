https://sputniknews.com.tr/20230320/galatasaraydan-fenerbahceye-lafta-var-ortada-yok-1068478559.html

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye: Lafta var, ortada yok

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye: Lafta var, ortada yok

Galatasaray Kulübü, Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından açıklama bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T00:34+0300

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spor

galatasaray

fenerbahçe

alanyaspor

konyaspor

var

hakem

açıklama

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kendileri lehine verilmeyen ve Fenerbahçe lehine verilen hakem kararlarını kıyaslayarak açıklama yaptı.Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, 'Lafta VAR. Ortada YOK' başlığıyla yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında 2-1 yenildikleri Arabam.com Konyaspor maçındaki bazı kararlarla ilgili hatırlatmalarda bulunularak şu görüşlere yer verildi:Açıklamada, ayrıca "Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı sahada vereceğiz" ifadesi kullanıldı.Bu arada Galatasaray Kulübü, 21 Mart Salı günü saat 15.00’te Nef Stadyumu’nda bir basın açıklamasının yapılacağını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230319/fenerbahceden-aciklama-milyonlarin-gozu-onunde-fenerbahceyi-dogruyorsunuz-1068473596.html

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galatasaray, fenerbahçe, alanyaspor, konyaspor, var, hakem, açıklama