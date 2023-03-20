Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye: Lafta var, ortada yok
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
© AA / Aytaç Ünal
Galatasaray Kulübü, Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından açıklama bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye yönelik "Lafta var, ortada yok" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kendileri lehine verilmeyen ve Fenerbahçe lehine verilen hakem kararlarını kıyaslayarak açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, 'Lafta VAR. Ortada YOK' başlığıyla yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında 2-1 yenildikleri Arabam.com Konyaspor maçındaki bazı kararlarla ilgili hatırlatmalarda bulunularak şu görüşlere yer verildi:
"Cuma akşamı Konya'da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması... Milot Rashica'ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia'ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı… Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma söyleyeceğimiz tek bir söz var: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!"
📺 Lafta VAR. 𝐎𝐫𝐭𝐚da YOK. ❌— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 19, 2023
Cuma akşamı Konya’da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması… pic.twitter.com/v1L1NB3Fwo
Açıklamada, ayrıca "Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı sahada vereceğiz" ifadesi kullanıldı.
Bu arada Galatasaray Kulübü, 21 Mart Salı günü saat 15.00’te Nef Stadyumu’nda bir basın açıklamasının yapılacağını duyurdu.
21 Mart Salı günü saat 15.00’te NEF Stadyumu’nda kulübümüz tarafından basın açıklaması yapılacaktır. pic.twitter.com/S0jX1oXBgg— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 19, 2023