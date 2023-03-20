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https://sputniknews.com.tr/20230320/fransada-tartismali-emeklilik-reformu-karsitlari-yollari-trafige-kapatiyor-1068524108.html
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları yolları trafiğe kapatıyor
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları yolları trafiğe kapatıyor
Fransa'da haftalardır ana gündem maddesi haline gelen emeklilik reformunun nihai olarak kabul görüp görmeyeceğini belirleyecek iki gensoru önergesinin mecliste... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T19:13+0300
2023-03-20T19:15+0300
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Genel İş Sendikası (CGT) flamaları taşıyan reform karşıtları, Versay İstasyonu civarında raylara çıkarak tren seferlerini engelledi.Rennes kentinde de göstericiler, bir yolu ve kente giriş çıkışların gerçekleştirildiği kavşağı trafiğe kapattı.Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), 21-22 Mart'ta hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle hava yolları şirketlerinden bu tarihlerde Marsilya ve Paris'teki Orly havalimanlarında uçuşlarının yüzde 20'sini iptal etmelerini istedi.Hükümet için kritik günFransa'da Ulusal Meclis, öğleden sonra hükümete karşı iki gensoru önergesini görüşecek.Önergelerden biri 287 milletvekilinin oyunu alırsa Başbakan Elisabeth Borne'un, istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunması gerekecek.Gensoru önergeleri yeterli oyu alamazsa emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı nihai şekilde kabul edilmiş olacak.
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fransa, emeklilik, emeklilik reformu
fransa, emeklilik, emeklilik reformu

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları yolları trafiğe kapatıyor

19:13 20.03.2023 (güncellendi: 19:15 20.03.2023)
© AAFransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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Fransa'da haftalardır ana gündem maddesi haline gelen emeklilik reformunun nihai olarak kabul görüp görmeyeceğini belirleyecek iki gensoru önergesinin mecliste görüşülmesine hazırlanılırken ülke genelinde reform karşıtları yolları ulaşıma kapatıyor.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Genel İş Sendikası (CGT) flamaları taşıyan reform karşıtları, Versay İstasyonu civarında raylara çıkarak tren seferlerini engelledi.
Rennes kentinde de göstericiler, bir yolu ve kente giriş çıkışların gerçekleştirildiği kavşağı trafiğe kapattı.
Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), 21-22 Mart'ta hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle hava yolları şirketlerinden bu tarihlerde Marsilya ve Paris'teki Orly havalimanlarında uçuşlarının yüzde 20'sini iptal etmelerini istedi.

Hükümet için kritik gün

Fransa'da Ulusal Meclis, öğleden sonra hükümete karşı iki gensoru önergesini görüşecek.
Önergelerden biri 287 milletvekilinin oyunu alırsa Başbakan Elisabeth Borne'un, istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunması gerekecek.
Gensoru önergeleri yeterli oyu alamazsa emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı nihai şekilde kabul edilmiş olacak.
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