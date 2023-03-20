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Fenerbahçe'den sakat futbolcuların durumu hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakat futbolcuların durumu hakkında açıklama
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T17:18+0300
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spor
fenerbahçe
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.
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Fenerbahçe'den sakat futbolcuların durumu hakkında açıklama

17:18 20.03.2023
© AAEnner Valencia,
Enner Valencia, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.

Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.
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