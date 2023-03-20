https://sputniknews.com.tr/20230320/fenerbahceden-sakat-futbolcularin-durumu-hakkinda-aciklama-1068521738.html
Fenerbahçe'den sakat futbolcuların durumu hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakat futbolcuların durumu hakkında açıklama
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T17:18+0300
2023-03-20T17:18+0300
2023-03-20T17:18+0300
spor
fenerbahçe
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe
Fenerbahçe'den sakat futbolcuların durumu hakkında açıklama
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Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.
Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.