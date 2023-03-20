Evcil hayvanlar anketi: Hamsterlar rapçi, köpekler rockçı

© Ahmet Bolatİngiltere'de evcil hayvan sahipleri arasında yapılan bir ankete göre, evcil hayvanların yarısı belirli müzik türleri çalındığında heyecanlanıyor.
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© Ahmet Bolat
İngiltere'de evcil hayvan sahipleri arasında yapılan bir ankete göre, evcil hayvanların yarısı belirli müzik türleri çalındığında heyecanlanıyor.
© PixabayGazete Duvar’ın DailyMail'den aktardığına göre, köpeklerin üçte birinden fazlası rock müzik için havlıyor. 2 bin yetişkinle yapılan anket, rock müziği en çok seven köpeklerin Yorkshire ve Humber'da yaşadığını, ardından İskoçya, Galler, Kuzey Doğu ve Londra'nın geldiğini gösterdi.
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© Pixabay
Gazete Duvar’ın DailyMail'den aktardığına göre, köpeklerin üçte birinden fazlası rock müzik için havlıyor. 2 bin yetişkinle yapılan anket, rock müziği en çok seven köpeklerin Yorkshire ve Humber'da yaşadığını, ardından İskoçya, Galler, Kuzey Doğu ve Londra'nın geldiğini gösterdi.
© AAAnket, kedilerin yüzde 30’unun ise klasik melodileri sevdiğini gösterdi.
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© AA
Anket, kedilerin yüzde 30’unun ise klasik melodileri sevdiğini gösterdi.
© Royal Veterinary CollegeHamsterların ise yüzde 40’ından fazlası hip-hop ve rap ritimlerinden hoşlanıyor.
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© Royal Veterinary College
Hamsterların ise yüzde 40’ından fazlası hip-hop ve rap ritimlerinden hoşlanıyor.
© AAAnketi yürüten plak şirketi Rebecca Downes Music sözcüsü, "Evcil hayvanlar müziği insanlar kadar seviyor ve farklı hayvanların tepki gösterdikleri favori türleri var. Bazıları etrafta dans ediyor, bazıları aşağı yukarı zıplıyor veya aşırı heyecanlanıyor, tıpkı insanlar gibi" diye konuştu.
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© AA
Anketi yürüten plak şirketi Rebecca Downes Music sözcüsü, "Evcil hayvanlar müziği insanlar kadar seviyor ve farklı hayvanların tepki gösterdikleri favori türleri var. Bazıları etrafta dans ediyor, bazıları aşağı yukarı zıplıyor veya aşırı heyecanlanıyor, tıpkı insanlar gibi" diye konuştu.