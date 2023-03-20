Evcil hayvanlar anketi: Hamsterlar rapçi, köpekler rockçı

© Pixabay Gazete Duvar’ın DailyMail'den aktardığına göre, köpeklerin üçte birinden fazlası rock müzik için havlıyor. 2 bin yetişkinle yapılan anket, rock müziği en çok seven köpeklerin Yorkshire ve Humber'da yaşadığını, ardından İskoçya, Galler, Kuzey Doğu ve Londra'nın geldiğini gösterdi.