https://sputniknews.com.tr/20230320/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-ucmnin-putin-karari-abd-ve-abnin-baskisiyla-alindi-1068529759.html

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: UCM'nin Putin kararı, ABD ve AB'nin baskısıyla alındı

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: UCM'nin Putin kararı, ABD ve AB'nin baskısıyla alındı

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı ABD... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T22:15+0300

2023-03-20T22:15+0300

2023-03-20T22:15+0300

dünya

karin kneissl

avusturya dışişleri bakanı karin kneissl

rusya

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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Bir Telegram kanalına demeç veren Kneissl, UCM'nin 'Putin' kararında ABD ve AB'nin baskısına dikkat çekti.Kneissl, "Mahkemenin ABD'nin ve birçok AB ülkesinin baskısı altında kaldığını düşünüyorum. Bu, UCM'nin ne kadar politize hale geldiğini bir kez daha kanıtlıyor" dedi.UCM'nin daha önce Afrikalı politikacılara dava açtığına ancak savaş suçları işleyen Batılı politikacılara asla dava açmadığına dikkat çeken Kneissl, Ukrayna'nın UCM'yi tanımadığını fakat Rus vatandaşlarını Ukrayna yasalarına tabi kılmak istediğini vurguladı.Lahey hukukunun 120 yıl önce Rusya'nın inisiyatifiyle kurulduğunu ancak bugün Rusya ve Rus siyasetçilere karşı kullanıldığını kaydeden Kneissl, "Yine de Putin'le ilgili karar hiçbir sonuç doğurmayacak, zira BM Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin büyük bölümü bu anlaşmayı onaylamadı" ifadelerini kullandı.

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karin kneissl, avusturya dışişleri bakanı karin kneissl, rusya, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)