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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: UCM'nin Putin kararı, ABD ve AB'nin baskısıyla alındı
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: UCM'nin Putin kararı, ABD ve AB'nin baskısıyla alındı
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı ABD... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T22:15+0300
2023-03-20T22:15+0300
dünya
karin kneissl
avusturya dışişleri bakanı karin kneissl
rusya
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
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Bir Telegram kanalına demeç veren Kneissl, UCM'nin 'Putin' kararında ABD ve AB'nin baskısına dikkat çekti.Kneissl, "Mahkemenin ABD'nin ve birçok AB ülkesinin baskısı altında kaldığını düşünüyorum. Bu, UCM'nin ne kadar politize hale geldiğini bir kez daha kanıtlıyor" dedi.UCM'nin daha önce Afrikalı politikacılara dava açtığına ancak savaş suçları işleyen Batılı politikacılara asla dava açmadığına dikkat çeken Kneissl, Ukrayna'nın UCM'yi tanımadığını fakat Rus vatandaşlarını Ukrayna yasalarına tabi kılmak istediğini vurguladı.Lahey hukukunun 120 yıl önce Rusya'nın inisiyatifiyle kurulduğunu ancak bugün Rusya ve Rus siyasetçilere karşı kullanıldığını kaydeden Kneissl, "Yine de Putin'le ilgili karar hiçbir sonuç doğurmayacak, zira BM Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin büyük bölümü bu anlaşmayı onaylamadı" ifadelerini kullandı.
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karin kneissl, avusturya dışişleri bakanı karin kneissl, rusya, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
karin kneissl, avusturya dışişleri bakanı karin kneissl, rusya, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: UCM'nin Putin kararı, ABD ve AB'nin baskısıyla alındı

22:15 20.03.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVKarin Kneissl
Karin Kneissl - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı ABD ve AB ülkelerinin baskısıyla aldığını ifade etti.
Bir Telegram kanalına demeç veren Kneissl, UCM'nin 'Putin' kararında ABD ve AB'nin baskısına dikkat çekti.

Kneissl, "Mahkemenin ABD'nin ve birçok AB ülkesinin baskısı altında kaldığını düşünüyorum. Bu, UCM'nin ne kadar politize hale geldiğini bir kez daha kanıtlıyor" dedi.

UCM'nin daha önce Afrikalı politikacılara dava açtığına ancak savaş suçları işleyen Batılı politikacılara asla dava açmadığına dikkat çeken Kneissl, Ukrayna'nın UCM'yi tanımadığını fakat Rus vatandaşlarını Ukrayna yasalarına tabi kılmak istediğini vurguladı.

Lahey hukukunun 120 yıl önce Rusya'nın inisiyatifiyle kurulduğunu ancak bugün Rusya ve Rus siyasetçilere karşı kullanıldığını kaydeden Kneissl, "Yine de Putin'le ilgili karar hiçbir sonuç doğurmayacak, zira BM Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin büyük bölümü bu anlaşmayı onaylamadı" ifadelerini kullandı.
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