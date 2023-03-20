https://sputniknews.com.tr/20230320/ersun-yanal-futbola-ihanet-ediyoruz-1068484067.html

Ersun Yanal: Futbola ihanet ediyoruz

Ersun Yanal: Futbola ihanet ediyoruz

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye'de futbolun hakemler ve federasyon üzerinden konuşulduğunu belirterek, "Futbola ihanet ediyoruz. Hepimizin... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T07:47+0300

2023-03-20T07:47+0300

2023-03-20T07:47+0300

yaşam

futbol

ersun yanal

alanyaspor

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında evinde Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Alanyaspor bu yıl 24 golü kontraataktan ve çıkarken top kaybetmekten yedi. Bu oyunu bırakıp başka oyuna evrilmesi gerekiyor." dedi.Yanal, maçın ardından düzenlenen toplantıda, erken buldukları gol sonrasında rakibin gol atma çabasını değerlendiremediklerini söyledi.'Bu tartışmalar çok ciddi zarar veriyor'Futbolun çok tartışıldığı bir dönemi yaşadıklarını aktaran Yanal, "Doğru ya da yanlış ligin önüne geçen bir takım serzenişler var. Hakemler ile söylemler var. Herkesin konuştuğu tek şey hakemlerin ve bu süreçte kimin şampiyon olup, kimin olamayacağı ile ilgili tartışmalardır. Bu futbola çok ciddi zarar veriyor." diye konuştu.Hakemin baskı altında maç yönettiğini devre arasında kendisine ilettiğini anlatan Yanal, "Bir pozisyon sonrası, elini cebine götürmesi, tekrar değiştirmesi… Bu bayağı söyleme yol açacak. Onları bu duruma getiren de ortamdır." dedi.Bu ortamı konuşmaya başladıklarında ise 'futbolu konuşalım' söylemlerinin kullanıldığını vurgulayan Yanal, Fenerbahçe'nin iyi bir takım ve şampiyon adaylardan biri olduğunu kaydetti.İlk yarıda Fenerbahçe'ye pozisyon vermediklerini anlatan Yanal, "Alanyaspor bu yıl 24 golü kontraataktan ve çıkarken top kaybetmekten yedi. Bu oyunu bırakıp başka oyuna evrilmesi gerekiyor. Geçen hafta Ankara maçında da 2 golü bu şekilde yemiştik." değerlendirmesinde bulundu.'Hepimizin birikmiş özrü var'Yanal, hakemler için de çok üzüldüğünü aktararak, böyle gergin ortamın onların kafasında, ruhunda yaptığı travmanın empatisini de yapmak gerektiğini söyledi.Geçen haftadan bu yana yapılan bir sürü açıklamaların olduğunu hatırlatan Yanal, "Mağlubiyete kılıf olarak söylemiyorum. Yensek de puan alsak da bunu söyleyecektim. Futbola ihanet ediyoruz. Hepimizin futbola birikmiş özrü var." dedi.

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futbol, ersun yanal, alanyaspor