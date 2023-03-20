https://sputniknews.com.tr/20230320/erdogan-1630da-bahceli-ile-gorusecek-1068499943.html
Erdoğan, 16:30'da Bahçeli ile görüşecek
Erdoğan, 16:30'da Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 16.30’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T13:21+0300
2023-03-20T13:21+0300
2023-03-20T13:31+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 16.30'da Beştepe'de bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230308/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceliyi-kabul-etti-1067984811.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
Erdoğan, 16:30'da Bahçeli ile görüşecek
13:21 20.03.2023 (güncellendi: 13:31 20.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 16.30’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 16.30'da Beştepe'de bir araya gelecek.