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Erdoğan, 16:30'da Bahçeli ile görüşecek
Erdoğan, 16:30'da Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 16.30’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T13:21+0300
2023-03-20T13:31+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 16.30'da Beştepe'de bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230308/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceliyi-kabul-etti-1067984811.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı

Erdoğan, 16:30'da Bahçeli ile görüşecek

13:21 20.03.2023 (güncellendi: 13:31 20.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 16.30’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 16.30'da Beştepe'de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
POLİTİKA
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
8 Mart, 14:27
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