https://sputniknews.com.tr/20230320/dso-yemende-artan-kizamik-ve-cocuk-felci-vakalarina-karsi-uyardi-yuzde-80inden-fazlasi-asisiz-1068478306.html

DSÖ Yemen'de artan kızamık ve çocuk felci vakalarına karşı uyardı: 'Yüzde 80'inden fazlası aşısız'

DSÖ Yemen'de artan kızamık ve çocuk felci vakalarına karşı uyardı: 'Yüzde 80'inden fazlası aşısız'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakalarının yayıldığı uyarısında bulundu. Kızamığa yakalanan çocukların yüzde 80'inden fazlasının... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

yemen

kızamık

çocuk felci

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DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakaları yayıldı" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, kızamığa yakalanan çocukların yüzde 80'inden fazlasının aşısız olduğu belirtilerek, Yemen'de aşının zaruri bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.Yemen hükümeti, bir süre önce BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle 12 ilde çocuk felci aşı kampanyası başlatmıştı.

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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), yemen, kızamık, çocuk felci