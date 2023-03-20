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DSÖ Yemen'de artan kızamık ve çocuk felci vakalarına karşı uyardı: 'Yüzde 80'inden fazlası aşısız'
DSÖ Yemen'de artan kızamık ve çocuk felci vakalarına karşı uyardı: 'Yüzde 80'inden fazlası aşısız'
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakalarının yayıldığı uyarısında bulundu. Kızamığa yakalanan çocukların yüzde 80'inden fazlasının... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
yemen
kızamık
çocuk felci
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DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakaları yayıldı" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, kızamığa yakalanan çocukların yüzde 80'inden fazlasının aşısız olduğu belirtilerek, Yemen'de aşının zaruri bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.Yemen hükümeti, bir süre önce BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle 12 ilde çocuk felci aşı kampanyası başlatmıştı.
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), yemen, kızamık, çocuk felci
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), yemen, kızamık, çocuk felci

DSÖ Yemen'de artan kızamık ve çocuk felci vakalarına karşı uyardı: 'Yüzde 80'inden fazlası aşısız'

00:17 20.03.2023
© AADünya Sağlık Örgütü, logo
Dünya Sağlık Örgütü, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakalarının yayıldığı uyarısında bulundu. Kızamığa yakalanan çocukların yüzde 80'inden fazlasının aşısız olduğu bildirildi.
DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakaları yayıldı" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kızamığa yakalanan çocukların yüzde 80'inden fazlasının aşısız olduğu belirtilerek, Yemen'de aşının zaruri bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Yemen hükümeti, bir süre önce BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle 12 ilde çocuk felci aşı kampanyası başlatmıştı.
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