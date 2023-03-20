Depremden önce güçlendirme yapılan 13 katlı binalar yıkılmadı: 60 aile kurtuldu

© AA Keskin, bloğun depremin ilk dakikalarında tamamen yıkıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Çok büyük yıkımdı. Diğer binalarımız hasar gördü ama birçok insanımızın canı kurtuldu. Eğer o bina da güçlendirilmiş olsaydı, diğerleri gibi ayakta duracaktı. Güçlendirmenin farkını gördük. Zarar görmüş ama ne de olsa ayakta kalmış ve birçok vatandaşımızın canı kurtulmuş. Demek ki tedbir alınırsa deprem bir şey yapmıyor. Önemli olan tedbir almak. Deprem değil, beton öldürüyor. Güçlendirmenin en büyük örneğini burada görüyoruz."