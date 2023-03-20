https://sputniknews.com.tr/20230320/deprem-sonrasi-yapilanma-icin-abden-1-milyar-euroluk-destek--1068513150.html

Deprem sonrası yapılanma için AB'den Türkiye'ye 1 milyar euro'luk destek

Deprem sonrası yapılanma için AB'den Türkiye'ye 1 milyar euro'luk destek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T16:09+0300

2023-03-20T16:09+0300

2023-03-20T16:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ab

ursula von der leyen

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068514349_0:72:2795:1644_1920x0_80_0_0_520c9afd37462755570cb889dfc0b768.jpg

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında, "AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar euro ile destekleyecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230318/bakan-kurum-11-ilimizi-yukselen-anadolunun-yukselen-sehirlerini-hep-birlikte-insa-edecegiz-1068440230.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, ursula von der leyen, deprem