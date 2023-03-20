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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/deprem-sonrasi-yapilanma-icin-abden-1-milyar-euroluk-destek--1068513150.html
Deprem sonrası yapılanma için AB'den Türkiye'ye 1 milyar euro'luk destek
Deprem sonrası yapılanma için AB'den Türkiye'ye 1 milyar euro'luk destek
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T16:09+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında, "AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar euro ile destekleyecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230318/bakan-kurum-11-ilimizi-yukselen-anadolunun-yukselen-sehirlerini-hep-birlikte-insa-edecegiz-1068440230.html
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ab, ursula von der leyen, deprem
ab, ursula von der leyen, deprem

Deprem sonrası yapılanma için AB'den Türkiye'ye 1 milyar euro'luk destek

16:09 20.03.2023 (güncellendi: 16:24 20.03.2023)
© AFP 2023 / EYLUL YASARKahramanmaraş
Kahramanmaraş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / EYLUL YASAR
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine destek çağrısı yaptı.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında, "AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar euro ile destekleyecek" dedi.
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