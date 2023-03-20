https://sputniknews.com.tr/20230320/deprem-sonrasi-yapilanma-icin-abden-1-milyar-euroluk-destek--1068513150.html
Deprem sonrası yapılanma için AB'den Türkiye'ye 1 milyar euro'luk destek
Deprem sonrası yapılanma için AB'den Türkiye'ye 1 milyar euro'luk destek
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T16:09+0300
2023-03-20T16:09+0300
2023-03-20T16:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ab
ursula von der leyen
deprem
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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında, "AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar euro ile destekleyecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230318/bakan-kurum-11-ilimizi-yukselen-anadolunun-yukselen-sehirlerini-hep-birlikte-insa-edecegiz-1068440230.html
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ab, ursula von der leyen, deprem
ab, ursula von der leyen, deprem
Deprem sonrası yapılanma için AB'den Türkiye'ye 1 milyar euro'luk destek
16:09 20.03.2023 (güncellendi: 16:24 20.03.2023) Abone ol
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine destek çağrısı yaptı.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında, "AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar euro ile destekleyecek" dedi.