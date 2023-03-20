Deprem balık ihracatını da vurdu: Üretim 7 milyon ton azalacak

© İHA 2024 yılında toparlanarak hedeflerinin 20 milyon ton alabalık üretimi olduğunu belirten Sarı “Geçen yıl yaklaşık 17 milyon ton üretimle Türkiye’de bir numara olan alabalık şu anda 10 milyon civarında bekleniyor. Maalesef hedeflediğimiz üretim değil. İnşallah toparlanarak 2024 yılında hedefimiz 20 milyon ton alabalık üretmek. Gönül ister ki bu hedefe ulaşalım fakat şu an için deprem nedeniyle üretimimiz 10 milyon tona düşmüş durumda. Küçülme olarak balıkçılık sektörü şu an yüzde 40 küçüldü. Bazı tesislerimiz de toplu balık ölümleri olduğu için kullanılamaz hale geldi. Bu konuda da yetkililerden yardım istiyoruz. Birçok kara tesisimizin tadilatları yapılarak yeniden balıklandırılması ile ilgili bakanlığımız bir çalışma yapıyor. İnşallah bize faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.