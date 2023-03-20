https://sputniknews.com.tr/20230320/daskin-hasar-odemesi-45-milyar-tlyi-asti-1068496754.html

DASK'ın hasar ödemesi 4.5 milyar TL'yi aştı

DASK'ın hasar ödemesi 4.5 milyar TL'yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 4 milyar 520 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T12:39+0300

2023-03-20T12:39+0300

2023-03-20T12:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

dask

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

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DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.Açıklamada, "Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 392 bin 45 ve ödenen tazminat tutarı ise 4 milyar 520 milyon 467 bin 25 TL'ye ulaştı. Tarafımıza gelen toplam 392 bin 45 adet ihbarın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı ihbar dosyalarının ödemelerini hızla gerçekleştirebilmek amacıyla 13 Mart tarihi itibarıyla başlattığımız uyulama ile sigortalılarımızın başvurularını web sitemiz ve e-Devlet üzerinden almaya başladık. Bu uygulamayla, 'hafif hasarlı' konutlara sahip sigortalıların ödemelerini 72 saatte gerçekleştiriyoruz" ifadeleri yer aldı.

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dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)