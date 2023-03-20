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https://sputniknews.com.tr/20230320/danimarkali-asiri-sagci-siyasetcinin-ingilterede-kuran-i-kerim-yakmasina-izin-verilmeyecek-1068526941.html
Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçinin İngiltere'de Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmeyecek
Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçinin İngiltere'de Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmeyecek
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, Kur'an-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle İngiltere'ye girişine izin verilmeyeceği... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T20:46+0300
2023-03-20T20:47+0300
dünya
danimarka
ingiltere içişleri bakanlığı
stram kurs
sıkı yön partisi (stram kurs)
rasmus paludan
kur'an-ı kerim
kuran-ı kerim
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İngiltere İçişleri Bakanlığı'nda Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat, Paludan'ın, 22 Mart'ta İngiltere'nin Wakefield kentinde Kur'an-ı Kerim yakma planına ilişkin ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Simon Lightwood'un sorusunu yanıtladı.Wakefield milletvekili, Tugendhat'a yönelttiği soruda, "Paludan, daha önce Danimarka'da nefret dolu ve ırkçı ifadeleri nedeniyle hapse atılmıştı. Kendisi, bu ülkeye girmesine izin verilmemesi gereken tehlikeli biri. Beni ve toplumumu hükümetin bunu önlemek için harekete geçtiği konusunda temin edebilir misiniz?" ifadesini kullandı.Bakan Tugendhat, milletvekilinin sorusuna verdiği yanıtta, aşırı sağcı Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle İngiltere'ye girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.Tugendhat, "Paludan'ın (seyahate ilişkin) uyarı endeksine eklendiğini ve bu nedenle İngiltere’ye seyahatinin kamu yararına uygun olmayacağını ve erişimine izin verilmeyeceği konusunda parlamentoyu bilgilendiriyorum" ifadesini kullandı.Aşırı sağcı siyasetçi Paludan, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk gününde İngiltere'nin Wakefield kentine giderek, Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuştu. Paskalya olaylarıRasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı.Çıkan olaylarda, 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştıPaludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230131/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-kuran-i-kerim-yakan-rasmus-paludan-hakkinda-resen-sorusturma-1066406659.html
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danimarka, ingiltere içişleri bakanlığı, stram kurs, sıkı yön partisi (stram kurs) , rasmus paludan, kur'an-ı kerim, kuran-ı kerim
danimarka, ingiltere içişleri bakanlığı, stram kurs, sıkı yön partisi (stram kurs) , rasmus paludan, kur'an-ı kerim, kuran-ı kerim

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçinin İngiltere'de Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmeyecek

20:46 20.03.2023 (güncellendi: 20:47 20.03.2023)
© AFP 2023 / The leader of the far-right Danish political party Stram Kurs, Swedish-Danish politician Rasmus Paludan is pictured while holding an edition of The Quran (Koran)
 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / The leader of the far-right Danish political party Stram Kurs, Swedish-Danish politician Rasmus Paludan is pictured while holding an edition of The Quran (Koran)
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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, Kur'an-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle İngiltere'ye girişine izin verilmeyeceği bildirildi.
İngiltere İçişleri Bakanlığı'nda Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat, Paludan'ın, 22 Mart'ta İngiltere'nin Wakefield kentinde Kur'an-ı Kerim yakma planına ilişkin ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Simon Lightwood'un sorusunu yanıtladı.
Wakefield milletvekili, Tugendhat'a yönelttiği soruda, "Paludan, daha önce Danimarka'da nefret dolu ve ırkçı ifadeleri nedeniyle hapse atılmıştı. Kendisi, bu ülkeye girmesine izin verilmemesi gereken tehlikeli biri. Beni ve toplumumu hükümetin bunu önlemek için harekete geçtiği konusunda temin edebilir misiniz?" ifadesini kullandı.
Bakan Tugendhat, milletvekilinin sorusuna verdiği yanıtta, aşırı sağcı Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle İngiltere'ye girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Tugendhat, "Paludan'ın (seyahate ilişkin) uyarı endeksine eklendiğini ve bu nedenle İngiltere’ye seyahatinin kamu yararına uygun olmayacağını ve erişimine izin verilmeyeceği konusunda parlamentoyu bilgilendiriyorum" ifadesini kullandı.
Aşırı sağcı siyasetçi Paludan, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk gününde İngiltere'nin Wakefield kentine giderek, Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuştu.

Paskalya olayları

Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı.
Çıkan olaylarda, 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı

Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
Rasmus Paludan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
TÜRKİYE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan hakkında soruşturma
31 Ocak, 18:52
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