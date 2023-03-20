https://sputniknews.com.tr/20230320/cnn-internationala-konusan-celal-sengor-istanbul-depreminde-100-bin-kisi-olebilir-1068506244.html

CNN'e konuşan Celal Şengör: İstanbul depreminde 100 bin kişi ölebilir

CNN'e konuşan Celal Şengör: İstanbul depreminde 100 bin kişi ölebilir

CNN International'ın haberinde görüşüne yer verilen Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul depreminde 100 bin kişinin hayatını kaybedeceğini öne sürerek "Büyük yıkım... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T14:36+0300

2023-03-20T14:36+0300

2023-03-20T14:43+0300

türkiye

celal şengör

istanbul

deprem

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CNN International, beklenen İstanbul depremine ilişkin ayrıntılı bir analiz yayınlayarak Prof. Dr. Celal Şengör'ün görüşüne yer verdi.Şengör, "İstanbul'un görünümü pek parlak değil. Hem de hiç parlak değil. Eğer önümüzdeki 20 yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem olmazsa hepimiz çok şaşırırız. İşte deprem bu kadar yakın. Bu sadece bir olasılık ama olasılık yüksek" dedi.Uzmanlar, Kuzey Anadolu fayında meydana gelebilecek yeni bir depremin 7.2 ile 7.8 arasında bir büyüklüğe ulaşabileceğini ve bunun Türkiye'nin ticaret ve sanayi merkezi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.'Tahmin etmenin hiçbir yolu yok'Şengör, "Bu büyüklükte bir depremin yakında gerçekleşeceğini ön görebiliriz, ancak yapabileceğimizin en iyisi bu. Bunu tahmin etmenin hiçbir yolu yok" ifadelerini kullandı.'Büyük bir yıkım olacak'Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin gece meydana gelmesi halinde ölü sayısının 14 binden fazla olacağı tahmininde bulunurken Şengör, "Benim tahminim yaklaşık 100 bin kişi. Büyük bir yıkım olacak. Sadece sarsıntının doğrudan etkisini düşünemezsiniz, sarsıntıyı neyin takip edeceğini de düşünmelisiniz. Yağmalar, yangınlar, salgın hastalıklar olacak" değerlendirmesini yaptı.Kuzey Anadolu fayı üzerinde meydana gelebilecek 7.5 büyüklüğündeki bir deprem, kentte yaklaşık 90 bin binanın yıkılmasına ve 260 bin binanın da ciddi hasar görmesine yol açacak.Bu durum, İstanbul nüfusunun dörtte birinden fazlasına tekabül eden yaklaşık 4.5 milyon kişinin evsiz kalmasına yol açacak.'29 bin binanın yarısı yüksek yıkılma riski altında'İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut ise, şu ana dek incelenen 29 bin binanın yüzde 50'sinin yüksek yıkılma riski altında olduğunu vurguladı.Tut, "Ayrıca herhangi bir deprem hasarı olmadan çökebilecek 318 bina tespit ettik" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230315/tbmm-deprem-arastirma-komisyonu-toplandi-kirsala-donusle-ilgili-devlet-politikasina-ihtiyac-var-1068318012.html

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