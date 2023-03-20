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10 yılda 40 görüşme: Çin Devlet Başkanı Şi, Moskova'da
10 yılda 40 görüşme: Çin Devlet Başkanı Şi, Moskova'da
Resmi davet üzerine Rusya'ya gitme kararı alan Çin Devlet Başkanı Şi'nin uçağı başkent Moskova'ya indi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
çin
rusya
şi cinping
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Çin lideri Şi Cinping, Mao Zedong'dan sonra bir ilke imza atarak üçüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.Bu, Şi'nin, başkanlığı süresince Rusya'ya yaptığı 9. ziyaret. Şi ve Putin daha önce 39 kez görüşmüştü.
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çin, rusya, şi cinping, vladimir putin
çin, rusya, şi cinping, vladimir putin

10 yılda 40 görüşme: Çin Devlet Başkanı Şi, Moskova'da

12:22 20.03.2023 (güncellendi: 13:06 20.03.2023)
© AP PhotoVladimir Putin ile Şi Cinping
Vladimir Putin ile Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AP Photo
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Resmi davet üzerine Rusya'ya gitme kararı alan Çin Devlet Başkanı Şi'nin uçağı başkent Moskova'ya indi.
Çin lideri Şi Cinping, Mao Zedong'dan sonra bir ilke imza atarak üçüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.
Bu, Şi'nin, başkanlığı süresince Rusya'ya yaptığı 9. ziyaret. Şi ve Putin daha önce 39 kez görüşmüştü.
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