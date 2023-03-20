https://sputniknews.com.tr/20230320/chp-lideri-kilicdaroglunun-hdp-ile-gorusmesi-basladi-1068494947.html
Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesi başladı
Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesi başladı
CHP-HDP ile görüşmesi başladı. Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T12:03+0300
2023-03-20T12:03+0300
2023-03-20T12:07+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
hdp
chp
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CHP ve HDP görüşmesi başladı.CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor.TBMM'de gerçekleşecek görüşmenin ardından açıklama bekleniyor.Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelenmişti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230318/aksener-millet-ittifaki-genisleyecekse-bu-genisleme-icerisinde-incenin-yer-almasini-tabii-isterim--1068441370.html
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kemal kılıçdaroğlu, hdp, chp
kemal kılıçdaroğlu, hdp, chp
Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesi başladı
12:03 20.03.2023 (güncellendi: 12:07 20.03.2023) Abone ol
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CHP-HDP ile görüşmesi başladı. Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor.
CHP ve HDP görüşmesi başladı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor.
TBMM'de gerçekleşecek görüşmenin ardından açıklama bekleniyor.
Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelenmişti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.