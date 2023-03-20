https://sputniknews.com.tr/20230320/chp-lideri-kilicdaroglunun-hdp-ile-gorusmesi-basladi-1068494947.html

Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesi başladı

Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesi başladı

CHP-HDP ile görüşmesi başladı. Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T12:03+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

hdp

chp

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CHP ve HDP görüşmesi başladı.CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor.TBMM'de gerçekleşecek görüşmenin ardından açıklama bekleniyor.Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelenmişti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.

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kemal kılıçdaroğlu, hdp, chp