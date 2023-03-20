Türkiye
SON DAKİKA | CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi başladı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230320/chp-lideri-kilicdaroglunun-hdp-ile-gorusmesi-basladi-1068494947.html
Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesi başladı
Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesi başladı
CHP-HDP ile görüşmesi başladı. Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T12:03+0300
2023-03-20T12:07+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
hdp
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068495046_222:0:1502:720_1920x0_80_0_0_3f6db410534fd934cf092e2a307a9dcc.jpg
CHP ve HDP görüşmesi başladı.CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor.TBMM'de gerçekleşecek görüşmenin ardından açıklama bekleniyor.Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelenmişti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230318/aksener-millet-ittifaki-genisleyecekse-bu-genisleme-icerisinde-incenin-yer-almasini-tabii-isterim--1068441370.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068495046_382:0:1342:720_1920x0_80_0_0_2142e371d6a565a46931b9817bbc2a3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, hdp, chp
kemal kılıçdaroğlu, hdp, chp

Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesi başladı

12:03 20.03.2023 (güncellendi: 12:07 20.03.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritKılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
CHP-HDP ile görüşmesi başladı. Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor.
CHP ve HDP görüşmesi başladı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor.
TBMM'de gerçekleşecek görüşmenin ardından açıklama bekleniyor.
Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelenmişti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
POLİTİKA
Akşener: Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde İnce'nin yer almasını tabii isterim
18 Mart, 21:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала