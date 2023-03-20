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CHP Grubu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını onayladı
CHP Grubu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını onayladı
CHP TBMM Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvurusu çarşamba... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T17:59+0300
2023-03-20T18:22+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
cumhurbaşkanı adayı
chp
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Basına kapalı toplanan CHP Grubu'na, Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel ile milletvekilleri katıldı.Toplantı başladıktan bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplantının yapıldığı salona geldi.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.CHP Grubu'nun, kapalı oturum yaptığına işaret eden Özkoç, "Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy birliğiyle aday göstermiştir. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun" dedi.'Hepimizi çok duygulandıran bir konuşma yaptı'Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapıp yapmadığının sorulması üzerine şunları kaydetti:Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunun ne zaman yapılacağı sorusuna Özkoç, "Çarşamba olacak" karşılığını verdi.
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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı, chp
kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı, chp

CHP Grubu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını onayladı

17:59 20.03.2023 (güncellendi: 18:22 20.03.2023)
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© CHP
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CHP TBMM Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvurusu çarşamba günü yapılacak.
Basına kapalı toplanan CHP Grubu'na, Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel ile milletvekilleri katıldı.
Toplantı başladıktan bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplantının yapıldığı salona geldi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
CHP Grubu'nun, kapalı oturum yaptığına işaret eden Özkoç, "Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy birliğiyle aday göstermiştir. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun" dedi.

'Hepimizi çok duygulandıran bir konuşma yaptı'

Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapıp yapmadığının sorulması üzerine şunları kaydetti:
"Hepimizi çok duygulandıran, fakat yol yürürken nelere dikkat etmemiz gerektiğini de her zamanki içtenliği ve samimiyetiyle paylaştığı bir konuşma yaptı. Bu, Kemal Kılıçdaroğlu ile grup olarak yaptığımız son toplantıydı. Kendisine bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz için biz de teşekkür ettik. O da gruba veda konuşmasını yaptı. Birlikte bir aile fotoğrafı çektirdik ve şu anda o cumhurbaşkanı adayı ve bizim de 13. Cumhurbaşkanımız olarak çalışmalarına başlamak üzere harekete geçti."
Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunun ne zaman yapılacağı sorusuna Özkoç, "Çarşamba olacak" karşılığını verdi.
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