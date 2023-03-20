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https://sputniknews.com.tr/20230320/bm-genel-sekreteri-guterres-iklim-alaninda-son-hiz-harekete-gecmemiz-gerekiyor-1068530903.html
BM Genel Sekreteri Guterres: İklim alanında son hız harekete geçmemiz gerekiyor
BM Genel Sekreteri Guterres: İklim alanında son hız harekete geçmemiz gerekiyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İklim alanında son hız harekete geçmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir dakikamız bile kalmadı" dedi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T23:08+0300
2023-03-20T23:10+0300
türkiye
birleşmiş milletler (bm)
guterres
antonio guterres
cenevre
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Guterres, BM bünyesinde bulunan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) Cenevre'de düzenlediği toplantıya video mesaj gönderdi.IPCC Raporu'nun küresel ısınmanın sorumlusunun son 2 yüzyıldır süregelen insan faaliyeti olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Guterres, son yarım yüzyıldaki derece artışının 2 bin yılda en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.Guterres, "İklim, saatli bombaya dönmüş durumda. Bugün açıklanan rapor ise o bombayı nasıl etkisiz hale getireceğimizi gösteriyor. İnsanlık için bir hayatta kalma haritası niteliğinde" ifadesini kullandı.Küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırmanın mümkün olduğunu ancak bunun için büyük bir adım atılması gerektiğini söyleyen Guterres, raporun tüm ülkelere ve sektörlere hızlı şekilde harekete geçme çağrısı olduğunu kaydetti.Guterres, "İnsanlık çok kırılgan bir buz tabakasının üzerinde ve bu buz çok hızlı bir şekilde eriyor." dedi.BM Genel Sekreteri Guterres, İklim Dayanışma Paktı çerçevesinde hedeflere ulaşmak için "Hızlandırma Ajandası" planı sunduğunu, gelişmiş ülke liderlerinin 2040'a, gelişmekte olan ülkelerin ise 2050'ye kadar karbon emisyonlarını net sıfır seviyesine çekme taahhüdüne uymaları gerektiğini belirtti.Bütün ülkelerin çözümün bir parçası olması gerektiğine işaret eden Guterres, enerji dönüşümü için tüm hükümetlere hazırlık yapma çağrısında bulundu.İklim alanında harekete geçmek için hazırlıklı olunduğunu vurgulayan Guterres, "İklim alanında son hız harekete geçmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir dakikamız bile kalmadı." uyarısı yaptı.IPCC RaporuIPCC bilim insanlarının hazırladığı Sentez Raporu 6. Değerlendirmesi, yaklaşık bir haftalık çalışmanın ardından onaylandı.Bilim insanları, 195 üye ülkesi bulunan IPCC'ye gönüllü olarak katkı verirken, son değerlendirme raporu 93 bilim insanı tarafından yazıldı.Rapor, iklim krizinin yarattığı kayıp ve zararlar ve bu zararların giderek artacağına ilişkin risklere odaklanırken, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için gerekli adımların özellikle 2030'a kadar hızla atılması gerektiğine işaret ediyor.Rapora göre, yüzyılı aşkın bir süredir fosil yakıt kullanımı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle küresel sıcaklık artışı 1850-1900 seviyesine göre 1,1 dereceye ulaştı.Kara alanlarında sıcaklık artışı ortalama 1,59 derece olurken, okyanuslarda 0,88 derece olarak hesaplandı.Yeryüzü sıcaklığı 1970'ten bu yana son 2 bin yıldaki diğer 50 yıllık dönemlerden daha hızlı arttı.
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birleşmiş milletler (bm), guterres, antonio guterres, cenevre
birleşmiş milletler (bm), guterres, antonio guterres, cenevre

BM Genel Sekreteri Guterres: İklim alanında son hız harekete geçmemiz gerekiyor

23:08 20.03.2023 (güncellendi: 23:10 20.03.2023)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinBM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İklim alanında son hız harekete geçmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir dakikamız bile kalmadı" dedi.
Guterres, BM bünyesinde bulunan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) Cenevre'de düzenlediği toplantıya video mesaj gönderdi.
IPCC Raporu'nun küresel ısınmanın sorumlusunun son 2 yüzyıldır süregelen insan faaliyeti olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Guterres, son yarım yüzyıldaki derece artışının 2 bin yılda en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.
Guterres, "İklim, saatli bombaya dönmüş durumda. Bugün açıklanan rapor ise o bombayı nasıl etkisiz hale getireceğimizi gösteriyor. İnsanlık için bir hayatta kalma haritası niteliğinde" ifadesini kullandı.
Küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırmanın mümkün olduğunu ancak bunun için büyük bir adım atılması gerektiğini söyleyen Guterres, raporun tüm ülkelere ve sektörlere hızlı şekilde harekete geçme çağrısı olduğunu kaydetti.
Guterres, "İnsanlık çok kırılgan bir buz tabakasının üzerinde ve bu buz çok hızlı bir şekilde eriyor." dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, İklim Dayanışma Paktı çerçevesinde hedeflere ulaşmak için "Hızlandırma Ajandası" planı sunduğunu, gelişmiş ülke liderlerinin 2040'a, gelişmekte olan ülkelerin ise 2050'ye kadar karbon emisyonlarını net sıfır seviyesine çekme taahhüdüne uymaları gerektiğini belirtti.
Bütün ülkelerin çözümün bir parçası olması gerektiğine işaret eden Guterres, enerji dönüşümü için tüm hükümetlere hazırlık yapma çağrısında bulundu.
İklim alanında harekete geçmek için hazırlıklı olunduğunu vurgulayan Guterres, "İklim alanında son hız harekete geçmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir dakikamız bile kalmadı." uyarısı yaptı.

IPCC Raporu

IPCC bilim insanlarının hazırladığı Sentez Raporu 6. Değerlendirmesi, yaklaşık bir haftalık çalışmanın ardından onaylandı.
Bilim insanları, 195 üye ülkesi bulunan IPCC'ye gönüllü olarak katkı verirken, son değerlendirme raporu 93 bilim insanı tarafından yazıldı.
Rapor, iklim krizinin yarattığı kayıp ve zararlar ve bu zararların giderek artacağına ilişkin risklere odaklanırken, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için gerekli adımların özellikle 2030'a kadar hızla atılması gerektiğine işaret ediyor.
Rapora göre, yüzyılı aşkın bir süredir fosil yakıt kullanımı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle küresel sıcaklık artışı 1850-1900 seviyesine göre 1,1 dereceye ulaştı.
Kara alanlarında sıcaklık artışı ortalama 1,59 derece olurken, okyanuslarda 0,88 derece olarak hesaplandı.
Yeryüzü sıcaklığı 1970'ten bu yana son 2 bin yıldaki diğer 50 yıllık dönemlerden daha hızlı arttı.
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