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https://sputniknews.com.tr/20230320/bijuteri-dukkaninda-ilginc-hirsizlik-yuzukleri-agzina-koyarak-caldi-1068488596.html
Bijuteri dükkanında ilginç hırsızlık: Yüzükleri ağzına koyarak çaldı
Bijuteri dükkanında ilginç hırsızlık: Yüzükleri ağzına koyarak çaldı
Arnavutköy’de bir bijuteri dükkanına gelen hırsız incelediği yüzükleri ağzına koyarak çaldı. İlginç hırsızlık işyerinin güvenlik kamerası tarafından... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T10:27+0300
2023-03-20T10:27+0300
türkiye
hırsızlık
istanbul
arnavutköy
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Olay geçtiğimiz gün Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bijuteri dükkanında gerçekleşti. İşyerine giren bir kadın ürünleri inceleme başladıktan kısa süre sonra tezgahta açık şekilde duran yüzüklere yöneldi. Bir müddet yüzükleri inceleyen kadın sonrasında yüzükleri ağzına koyarak çaldı. İlginç hırsızlık işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, iddiaya göre hırsızlığa devam eden kişi kollarına ve kıyafet içlerine de ürünler koyarak işyerinden çıktı.'Kendi sağlığı içinde tehlikeli bir iş yapmış'Yaşananlarla alakalı konuşan işyeri işletmecisi Ebubekir Şimşek, “Burada aslında biz müşterilerimize hizmet vermek için ürünlerimizi açık şekilde tutuyoruz. Zaman zaman kötü insanlara da şahit olabiliyoruz. Ürünleri alıyormuş gibi yapan kişi ağzına saklayarak hırsızlık yapıyor. Biz bunu akşam kameralara bakarak anca fark ettik. Bu ürünler zaruri bir ihtiyaç değil buna tenezzül etmesi bizi çalınan maldan daha çok üzdü. Çok tuhaf bir olay ağzına koyarak çalması kendisi için çok tehlikeli bir iş yapmış. İhtiyacı olduğunu söylese ve çocuğuma alamıyorum dese yardımcı olacaktık belki ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çalışanlarımızın da dikkatini dağıtıyor ve baya profesyonel şekilde yaptığını görebiliyoruz. İyi müşterileri rahatsız etmeden bu tip insanların takip edilmesi gerekiyor meslektaşlarım tarafından bu işin caydırıcı olması açısından” ifadelerini kullandı.
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hırsızlık, istanbul, arnavutköy
hırsızlık, istanbul, arnavutköy

Bijuteri dükkanında ilginç hırsızlık: Yüzükleri ağzına koyarak çaldı

10:27 20.03.2023
© İHA / BATUHAN TOPRAKbijuteri
bijuteri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA / BATUHAN TOPRAK
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Arnavutköy’de bir bijuteri dükkanına gelen hırsız incelediği yüzükleri ağzına koyarak çaldı. İlginç hırsızlık işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde ağzına yüzükleri koyan kişinin sonrasında kollarına da ürün koyduktan sonra işyerinden çıktığı görüldü.
Olay geçtiğimiz gün Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bijuteri dükkanında gerçekleşti. İşyerine giren bir kadın ürünleri inceleme başladıktan kısa süre sonra tezgahta açık şekilde duran yüzüklere yöneldi. Bir müddet yüzükleri inceleyen kadın sonrasında yüzükleri ağzına koyarak çaldı.
İlginç hırsızlık işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, iddiaya göre hırsızlığa devam eden kişi kollarına ve kıyafet içlerine de ürünler koyarak işyerinden çıktı.

'Kendi sağlığı içinde tehlikeli bir iş yapmış'

Yaşananlarla alakalı konuşan işyeri işletmecisi Ebubekir Şimşek, “Burada aslında biz müşterilerimize hizmet vermek için ürünlerimizi açık şekilde tutuyoruz. Zaman zaman kötü insanlara da şahit olabiliyoruz. Ürünleri alıyormuş gibi yapan kişi ağzına saklayarak hırsızlık yapıyor. Biz bunu akşam kameralara bakarak anca fark ettik. Bu ürünler zaruri bir ihtiyaç değil buna tenezzül etmesi bizi çalınan maldan daha çok üzdü. Çok tuhaf bir olay ağzına koyarak çalması kendisi için çok tehlikeli bir iş yapmış. İhtiyacı olduğunu söylese ve çocuğuma alamıyorum dese yardımcı olacaktık belki ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çalışanlarımızın da dikkatini dağıtıyor ve baya profesyonel şekilde yaptığını görebiliyoruz. İyi müşterileri rahatsız etmeden bu tip insanların takip edilmesi gerekiyor meslektaşlarım tarafından bu işin caydırıcı olması açısından” ifadelerini kullandı.
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