https://sputniknews.com.tr/20230320/biden-netanyahu-ile-israil-filistin-catismalarinin-azaltilmasina-yonelik-toplantiyi-gorustu-1068481807.html

Biden, Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmalarının azaltılmasına yönelik toplantıyı görüştü

Biden, Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmalarının azaltılmasına yönelik toplantıyı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda yaptığı görüşmede, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaları azaltmak üzere... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T05:43+0300

2023-03-20T05:43+0300

2023-03-20T05:43+0300

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Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan, tarafların acil işbirliği yaparak güvenlik koordinasyonunu artırmaları, tüm terör eylemlerini kınamaları ve iki devletli çözümün sürdürülebilirliğini sağlamaları gerektiğini vurguladı.” İfadelerine yer verildi.Açıklamada, Joe Biden’ın, Benyamin Netanyahu’ya demokratik değerlerin ABD-İsrail ilişkilerinin önemli bir unsurunu oluşturduğunu ve demokratik toplumların gerçek denge ve denetimlerle güçlendirildiğini, temel değişikliklerin geniş tabanlı halk desteğiyle yapılması gerektiğini belirttiği kaydedildi.Biden’ın İsrail’de bu temel prensiplerle uyumlu olarak önerilen yargı reformları konusunda uzlaşı sağlama çabalarını desteklediğini de ifade ettiği belirtilen açıklamada, “Biden, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını ve İran’dan gelen tüm tehditlere karşı ulusal güvenlik ekipleri arasındaki işbirliğini yineledi. İki lider önümüzdeki haftalarda düzenli olarak temas halinde olmayı da kararlaştırdı” denildi.Mısır, Filistin, İsrail, Ürdün ve ABD'den üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileri Şarm eş-Şeyh'te bir araya gelmişti.İsrail-Filistin geriliminin azaltılması için düzenlenen güvenlik zirvesinde, Filistin topraklarında sükunetin sağlanmasının gerekliliği vurgulanmıştı. ​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20230316/bolton-biden-rusyanin-kaybetmesini-istiyor-ancak-ukraynanin-kazanmasindan-korkuyor-1068362177.html

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israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, joe biden, benyamin netanyahu, ortadoğu