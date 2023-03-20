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Beyaz Saray önünde eski Pakistan Başbakanı İmran Han’a destek gösterisi
Beyaz Saray önünde eski Pakistan Başbakanı İmran Han’a destek gösterisi
ABD’nin başkenti Washington’da yüzlerce Pakistanlı, eski Başbakan İmran Han’a destek için Beyaz Saray’ın önünde buluştu. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T03:14+0300
2023-03-20T03:14+0300
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abd
şahbaz şerif
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Hakkında açılan 94 davadan yargılanan eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ın destekçileri, İslamabad yönetimini protesto etmeye devam ediyor.Ellerinde Han’ın fotoğrafları ve üzerlerinde Han lehine ifadelerin yer aldığı dövizler taşıyan yüzlerce gösterici, ABD'nin başkenti Washington'da Pakistan hükümeti aleyhine sloganlar attı.Ne olmuştu?Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Eski Başbakan Han hakkında Pakistan’da açılmış 94 dava bulunuyor.Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında 13 Mart'ta iki tutuklama kararı verilmişti.Polisin, Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sırasında PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han'ı gözaltına alamamıştı. Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.İslamabad Yüksek Mahkemesi, duruşmaya katılacağını beyan eden Han hakkındaki tutuklama kararını dün askıya almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230318/pakistanda-eski-basbakan-han-hakkindaki-tutuklama-karari-iptal-edildi-1068439431.html
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pakistan, imran han, destek, gösteri, abd, şahbaz şerif, washington
pakistan, imran han, destek, gösteri, abd, şahbaz şerif, washington

Beyaz Saray önünde eski Pakistan Başbakanı İmran Han’a destek gösterisi

03:14 20.03.2023
© AAABD’nin başkenti Washington’da yüzlerce Pakistanlı, eski Başbakan İmran Han’a destek için Beyaz Saray’ın önünde buluştu.
ABD’nin başkenti Washington’da yüzlerce Pakistanlı, eski Başbakan İmran Han’a destek için Beyaz Saray’ın önünde buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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ABD’nin başkenti Washington’da yüzlerce Pakistanlı, eski Başbakan İmran Han’a destek için Beyaz Saray’ın önünde buluştu.
Hakkında açılan 94 davadan yargılanan eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ın destekçileri, İslamabad yönetimini protesto etmeye devam ediyor.
Ellerinde Han’ın fotoğrafları ve üzerlerinde Han lehine ifadelerin yer aldığı dövizler taşıyan yüzlerce gösterici, ABD'nin başkenti Washington'da Pakistan hükümeti aleyhine sloganlar attı.

Ne olmuştu?

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Eski Başbakan Han hakkında Pakistan’da açılmış 94 dava bulunuyor.
Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında 13 Mart'ta iki tutuklama kararı verilmişti.
Polisin, Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sırasında PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han'ı gözaltına alamamıştı. Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.
İslamabad Yüksek Mahkemesi, duruşmaya katılacağını beyan eden Han hakkındaki tutuklama kararını dün askıya almıştı.
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
DÜNYA
Pakistan'da eski Başbakan Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi
18 Mart, 18:17
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