Bakan Soylu: Sel başlar başlamaz bölgede çalışmalar hemen başladı

"Zarar tespiti yapılan 1161 vatandaşımıza can suyu ödemesi olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira. İlçelerimizin Sosyal Yardımlaşma Vakıfları, merkez sosyal dayanışma vakıfları tarafından 10'ar bin lira, 20 bin lira. Aynı zamanda da büyükşehir belediyemiz tarafından 5'er bin lira, ilk etapta hiçbir hasar tespiti yapmadan sadece gördüğümüzle yapılan yardımın toplamı 25'er bin lira. Yine bunun yanı sıra aynı zamanda da iş yerlerine 10'ar bin lira bir can suyu ödemesi gerçekleştirildi. Şunu ifade edeyim, konutlarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşya yardımıyla ilgili şimdi çalıştı. Genelde usulümüz şudur, yüzde 60-70'ini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzde 30'unu da AFAD karşılar ve bu da arkadaşlarımızın tespit ettikleri hasar miktarında verilir. İş yerleriyle ilgili Ticaret Bakanlığı ile konuştuk, Cumhurbaşkanı'mızın talimatıydı. TESKOMB, Ticaret Bakanımızın takibiyle bir kaynağı valiliğimize intikal ettirecek. İş yerlerindeki hasar ve tanzimlerini gidermiş olacak. Diğer tarafta araçlarla ilgili de arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Zannediyorum hafta sonuna kadar bir noktaya gelir. Oradaki adım da atılmış olacak. Bu esnada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine de her türlü destekte bulunuldu, bulunulmaya da devam edilecek."