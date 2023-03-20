https://sputniknews.com.tr/20230320/bakan-soylu-sel-baslar-baslamaz-bolgede-calismalar-hemen-basladi-1068527617.html

Bakan Soylu: Sel başlar başlamaz bölgede çalışmalar hemen başladı

Bakan Soylu: Sel başlar başlamaz bölgede çalışmalar hemen başladı

İçişleri Bakanı Soylu, sel başlar başlamaz bölgede çalışmaların hemen başladığını belirterek, "Selden yoğun olarak etkilenen 14 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T21:16+0300

2023-03-20T21:16+0300

2023-03-20T21:17+0300

türkiye

süleyman soylu

sel

şanlıurfa

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 15 Mart'ta Şanlıurfa'nın üç merkez ilçesinde sel afeti yaşandığını hatırlattı.Metrekareye düşen yağışın 180-190 kilogram olduğunu, 27 mahallenin bu selden etkilendiğini belirten Soylu, "Selden yoğun olarak etkilenen 14 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami, 3 alt geçit. Ama hala hasar ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Burada geçmiş günlerde de söyledik, bu altıncı günde de söylüyoruz, Şanlıurfa'da 16 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin" dedi.Bakan Soylu, Şanlıurfa'da kullandığı TIR'la sele kapılarak kaybolan Emin Ergün'ü arama çalışmalarına da değinerek, aracın bulunduğunu söyledi. Soylu, "DSİ'nin de bir veya iki aracı var orada. Kupanın içinde olduğunu değerlendiriyoruz ama kupanın dışında da arama kurtarma çalışmalarımız sektörde devam ediyor" ifadelerini kullandı.Soylu, selde 62 kişinin yaralandığını, 60'ının taburcu olduğunu belirterek, "Biri yoğun bakımda biri de serviste" diye konuştu.Şanlıurfa'da sel olduğu gün Adıyaman'ın Tut ilçesinde de benzer afetin yaşandığını hatırlatan Soylu, "Orda da 2 vefat, 2 kayıp vardı. Bugün anneyi, üçüncü vefatı bulduk. Anneyi bulduk, 3 vefat bir kayıp, Zeynep Zümra'mız aranıyor hala. 8 yaralı vardı, bunların da hepsi taburcu oldu." ifadelerini kullandı.Sel başlar başlamaz bölgede çalışmaların hemen başladığına vurgu yapan Soylu, şöyle konuştu:Şu ana kadar yapılan ödemeler konusunda da bilgi veren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Şanlıurfa'nın millete bıraktığı tarihsel mirasının da olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Arkeoloji Müzesi ile ilgili ilk günden itibaren bir çalışma başladı. Arkeoloji Müzesi'nin sergi alanıyla ilgili bir problem yok. Ama alt katta, depolarda yani kazı alanlarından gelen envanterde problem olmamasını temin etmek için, orada 10 dönümlük arazi de su doluydu, o sular boşaltılıyor. Bir noktaya kadar da boşaltıldı. Orada çok dikkatli bir çalışma yapılıyor. Hem İl Kültür, hem Müze Müdürü, hem arkeologlar, hocalar hepsi oradalar. Çünkü bu müze çok kıymetli bir müze. Sadece Şanlıurfa'nın değil tarihimizin en önemli miraslarından birisi. Depolarda 65 bin eser bulunmaktaydı. Bunun 40 bininin tahliyesi tamamlandı. Yaklaşık 25 binin de tahliyesi şu anda ilgili hocalar ve sorumlular çerçevesinde devam ediyor. Biz oraya özel bir çalışma da yaptık. Milli Savunma Bakanımız ile birlikte orada sadece jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin askerleri tahliyede hocalar nezaretinde bulunuyorlar. Çünkü eserlerin her biri çok kıymetli. Ayrıca emniyet müdürlüğümüzün KOM ve istihbarat ekipleri de orada bulunuyorlar. Yine Şanlıurfa Müzesi'nin kompleksi içerisinde yer alan Haleplibahçe Mozaik Bahçesi içerisinde selden kaynaklanan sorunlar ortadan kaldırılmış ve mozaiklerin temizleme işlemi başlatılmıştır. Yapılan bu işlemlerin tamamı da kameralarla izlenmektedir ve takip edilmektedir. Bir mahalle hariç o da hemen Karakoyunlu Deresi'nin kenarındaki Akabe Mahallesi'nde temizlik yüzde 70-75 bitti. Diğerlerinde yüzde 90-95'in üzerinde. İnşallah, bu akşam, yarın akşam temizliği bitirmiş olacağız."

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süleyman soylu, sel, şanlıurfa