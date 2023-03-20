https://sputniknews.com.tr/20230320/bakan-donmezden-bor-aciklamasi-tesviklerle-ilgili-calisiyoruz-firmalarla-gorusmelerimiz-basladi-1068488333.html
Bakan Dönmez'den 'bor' açıklaması: Teşviklerle ilgili çalışıyoruz, firmalarla görüşmelerimiz başladı
Bakan Dönmez'den 'bor' açıklaması: Teşviklerle ilgili çalışıyoruz, firmalarla görüşmelerimiz başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borla ilgili teşvikler üzerine çalıştıklarını belirterek, "Bazı firmalarla görüşmelerimiz başladı" dedi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T10:26+0300
2023-03-20T10:26+0300
2023-03-20T10:26+0300
ekonomi
fatih dönmez
bor
bor madeni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062451921_0:0:1212:682_1920x0_80_0_0_ea4673e397a02326016c1ef860e1349b.jpg
Sabah yazarı Dilek Güngör, açılış öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, Balıkesir Bandırma Bor Karbür Tesisleri'nde düzenledikleri toplantıdan notlarını bugünkü köşesinde aktardı.Bakan Dönmez, bor karbürün kullanım alanındaki ürünleri üreten şirketlerle görüştüklerini belirterek, "Bor karbür ihraç edildiğinde 35-45 bin dolar oluyor. Burada bir ekosistem kurulmasını istiyoruz. Bor karbürün kullanıldığı sektörlerin küresel pazar değeri yıllık 60 milyar dolar. İşte bu ürünleri yapan küresel firmaları ülkemize davet ediyoruz. Biz ihraç fiyatıyla yurt içi fiyatını farklılaştıracağız. Yani ihraç ettiğimiz fiyat 100 ise bunu Türkiye'de kullanırsa daha düşük fiyattan vereceğiz. Hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılara diyoruz ki 'Gelin biz bor karbür de ürettik. Siz burada üretim yapın, hammaddeyi ucuza sağlayalım.' Teşviklerle ilgili çalışıyoruz. Bazı firmalarla görüşmelerimiz başladı" ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062451921_92:0:1192:825_1920x0_80_0_0_1f779442199109a037373b6f2b05e306.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih dönmez, bor, bor madeni
fatih dönmez, bor, bor madeni
Bakan Dönmez'den 'bor' açıklaması: Teşviklerle ilgili çalışıyoruz, firmalarla görüşmelerimiz başladı
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borla ilgili teşvikler üzerine çalıştıklarını belirterek, "Bazı firmalarla görüşmelerimiz başladı" dedi.
Sabah yazarı Dilek Güngör, açılış öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, Balıkesir Bandırma Bor Karbür Tesisleri'nde düzenledikleri toplantıdan notlarını bugünkü köşesinde aktardı.
Bakan Dönmez, bor karbürün kullanım alanındaki ürünleri üreten şirketlerle görüştüklerini belirterek, "Bor karbür ihraç edildiğinde 35-45 bin dolar oluyor. Burada bir ekosistem kurulmasını istiyoruz. Bor karbürün kullanıldığı sektörlerin küresel pazar değeri yıllık 60 milyar dolar. İşte bu ürünleri yapan küresel firmaları ülkemize davet ediyoruz. Biz ihraç fiyatıyla yurt içi fiyatını farklılaştıracağız. Yani ihraç ettiğimiz fiyat 100 ise bunu Türkiye'de kullanırsa daha düşük fiyattan vereceğiz. Hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılara diyoruz ki 'Gelin biz bor karbür de ürettik. Siz burada üretim yapın, hammaddeyi ucuza sağlayalım.' Teşviklerle ilgili çalışıyoruz. Bazı firmalarla görüşmelerimiz başladı" ifadesini kullandı.