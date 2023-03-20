https://sputniknews.com.tr/20230320/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-15-yilin-en-dusuk-seviyesinde--1068511165.html

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1.5 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1.5 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa'da doğalgaz fiyatı, ılıman hava koşulları ve rüzgar santrallerinden üretimin artmasıyla 40 euro'nun altına gerileyerek Temmuz 2021'den beri en düşük... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T15:37+0300

2023-03-20T15:37+0300

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ekonomi

doğalgaz

avrupa

euro

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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 43.8 euro'dan işleme açıldı. Gaz kontrat fiyatı, gün içinde megavatsaat başına 39.8 euro'ya düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu fiyat, Türkiye saatiyle 15.00'te cuma gününün kapanışına göre yüzde 5.91 azalışla 40 euro seviyesinde seyrediyor. Avrupa'da hava sıcaklığının artması ve rüzgar santrallerinden elektrik üretiminin yükselmesi, spot piyasada gaz fiyatlarının düşmesinde etkili oldu. Düşük gaz tüketimi nedeniyle Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı da bir miktar artarak yüzde 55.7 seviyesini buldu.

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doğalgaz, avrupa, euro