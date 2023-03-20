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Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1.5 yılın en düşük seviyesinde
Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1.5 yılın en düşük seviyesinde
Avrupa'da doğalgaz fiyatı, ılıman hava koşulları ve rüzgar santrallerinden üretimin artmasıyla 40 euro'nun altına gerileyerek Temmuz 2021'den beri en düşük... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T15:37+0300
2023-03-20T15:38+0300
ekonomi
doğalgaz
avrupa
euro
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 43.8 euro'dan işleme açıldı. Gaz kontrat fiyatı, gün içinde megavatsaat başına 39.8 euro'ya düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu fiyat, Türkiye saatiyle 15.00'te cuma gününün kapanışına göre yüzde 5.91 azalışla 40 euro seviyesinde seyrediyor. Avrupa'da hava sıcaklığının artması ve rüzgar santrallerinden elektrik üretiminin yükselmesi, spot piyasada gaz fiyatlarının düşmesinde etkili oldu. Düşük gaz tüketimi nedeniyle Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı da bir miktar artarak yüzde 55.7 seviyesini buldu.
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doğalgaz, avrupa, euro
doğalgaz, avrupa, euro

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1.5 yılın en düşük seviyesinde

15:37 20.03.2023 (güncellendi: 15:38 20.03.2023)
© İHADoğalgaz ile çalışan ocak
Doğalgaz ile çalışan ocak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA
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Avrupa'da doğalgaz fiyatı, ılıman hava koşulları ve rüzgar santrallerinden üretimin artmasıyla 40 euro'nun altına gerileyerek Temmuz 2021'den beri en düşük seviyeye indi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 43.8 euro'dan işleme açıldı.
Gaz kontrat fiyatı, gün içinde megavatsaat başına 39.8 euro'ya düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Söz konusu fiyat, Türkiye saatiyle 15.00'te cuma gününün kapanışına göre yüzde 5.91 azalışla 40 euro seviyesinde seyrediyor.
Avrupa'da hava sıcaklığının artması ve rüzgar santrallerinden elektrik üretiminin yükselmesi, spot piyasada gaz fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.
Düşük gaz tüketimi nedeniyle Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı da bir miktar artarak yüzde 55.7 seviyesini buldu.
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