Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230320/ata-ittifakinin-cumhurbaskani-adayi-sinan-ogan-yskya-adaylik-basvurusunu-yapti-1068510240.html
Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK’ya adaylık başvurusunu yaptı
Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK’ya adaylık başvurusunu yaptı
Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nin oluşturduğu Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yüksek Seçim... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T15:22+0300
2023-03-20T15:27+0300
politika
sinan oğan
cumhurbaşkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068456852_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6d9e827a9516f6f7645598fe4d714038.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan ve Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam da Anıtkabir’deki ziyaretin ardından yapılan başvuruya eşlik etti.Oğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzaya erişmesi gerekecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068456852_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_87efa2ec7f24e7edbc474e9c0f67e8ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sinan oğan, cumhurbaşkanlığı
sinan oğan, cumhurbaşkanlığı

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK’ya adaylık başvurusunu yaptı

15:22 20.03.2023 (güncellendi: 15:27 20.03.2023)
© AASinan Oğan
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nin oluşturduğu Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) adaylık başvurusunu yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan ve Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam da Anıtkabir’deki ziyaretin ardından yapılan başvuruya eşlik etti.
Oğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzaya erişmesi gerekecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала