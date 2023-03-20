https://sputniknews.com.tr/20230320/ata-ittifakinin-cumhurbaskani-adayi-sinan-ogan-yskya-adaylik-basvurusunu-yapti-1068510240.html
Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK’ya adaylık başvurusunu yaptı
Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK’ya adaylık başvurusunu yaptı
Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nin oluşturduğu Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yüksek Seçim... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T15:22+0300
2023-03-20T15:22+0300
2023-03-20T15:27+0300
politika
sinan oğan
cumhurbaşkanlığı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan ve Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam da Anıtkabir’deki ziyaretin ardından yapılan başvuruya eşlik etti.Oğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzaya erişmesi gerekecek.
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sinan oğan, cumhurbaşkanlığı
sinan oğan, cumhurbaşkanlığı
Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK’ya adaylık başvurusunu yaptı
15:22 20.03.2023 (güncellendi: 15:27 20.03.2023) Abone ol
Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nin oluşturduğu Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) adaylık başvurusunu yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan ve Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam da Anıtkabir’deki ziyaretin ardından yapılan başvuruya eşlik etti.
Oğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzaya erişmesi gerekecek.