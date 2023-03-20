https://sputniknews.com.tr/20230320/ata-ittifakinin-cumhurbaskani-adayi-sinan-ogan-yskya-adaylik-basvurusunu-yapti-1068510240.html

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK’ya adaylık başvurusunu yaptı

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK’ya adaylık başvurusunu yaptı

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nin oluşturduğu Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yüksek Seçim... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T15:22+0300

2023-03-20T15:22+0300

2023-03-20T15:27+0300

politika

sinan oğan

cumhurbaşkanlığı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan ve Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam da Anıtkabir’deki ziyaretin ardından yapılan başvuruya eşlik etti.Oğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzaya erişmesi gerekecek.

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sinan oğan, cumhurbaşkanlığı