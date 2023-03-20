Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230320/alman-girisimci-dotcom-zelenskiy-donbassta-baris-sozu-vererek-ukraynalilara-yalan-soyledi-1068523479.html
Alman girişimci Dotcom: Zelenskiy Donbass'ta barış sözü vererek Ukraynalılara yalan söyledi
Alman girişimci Dotcom: Zelenskiy Donbass'ta barış sözü vererek Ukraynalılara yalan söyledi
Alman iş insanı Kim Dotcom, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve geldikten sonra barışı sağlamak için her şeyi yapacağına söz vererek... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T18:52+0300
2023-03-20T18:53+0300
kim dotcom
dünya
ukrayna
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068523560_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_3bdfb5102006ca5d131102061d1ca477.jpg
Alman iş insanı Dotcom, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in göreve geldikten sonra Donbass’ta barışı sağlamak için her şeyi yapacağına söz vererek Ukraynalılara yalan söylediğini yazdı.Dotcom, Zelensiy’in 2019’da Ukrayna Devlet Başkanı sıfatı ile yaptığı ilk konuşmaya atıfta bulunarak, “Sayın Zelenskiy, Ukraynalılara yalan söyledi. Onu barış getirme vaadinden dolayı seçmişlerdi” ifadelerini kullandı.Alman girişimci ayrıca o zamanlar Ukraynalı liderin barış adına görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirtmiş olduğunu da hatırlattı.Zelenskiy Mayıs 2019'da resmen Ukrayna Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştı. Ukrayna lideri ilk konuşmasında Donbass'taki krizi çözme gereğine işaret etmiş, ayrıca parlamentonun feshedildiğini duyurmuş ve savunma bakanı ile Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı’nı istifa etmeye çağırmıştı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068523560_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_97dfe7c610343c82cb3df762df446bc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kim dotcom, ukrayna, vladimir zelenskiy
kim dotcom, ukrayna, vladimir zelenskiy

Alman girişimci Dotcom: Zelenskiy Donbass'ta barış sözü vererek Ukraynalılara yalan söyledi

18:52 20.03.2023 (güncellendi: 18:53 20.03.2023)
© AP Photo / Richard RobinsonKim Dotcom
Kim Dotcom - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Richard Robinson
Abone olTelegram
Alman iş insanı Kim Dotcom, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve geldikten sonra barışı sağlamak için her şeyi yapacağına söz vererek Ukraynalılara yalan söylediğini belirtti.
Alman iş insanı Dotcom, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in göreve geldikten sonra Donbass’ta barışı sağlamak için her şeyi yapacağına söz vererek Ukraynalılara yalan söylediğini yazdı.
Dotcom, Zelensiy’in 2019’da Ukrayna Devlet Başkanı sıfatı ile yaptığı ilk konuşmaya atıfta bulunarak, “Sayın Zelenskiy, Ukraynalılara yalan söyledi. Onu barış getirme vaadinden dolayı seçmişlerdi” ifadelerini kullandı.
Alman girişimci ayrıca o zamanlar Ukraynalı liderin barış adına görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirtmiş olduğunu da hatırlattı.
Zelenskiy Mayıs 2019'da resmen Ukrayna Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştı. Ukrayna lideri ilk konuşmasında Donbass'taki krizi çözme gereğine işaret etmiş, ayrıca parlamentonun feshedildiğini duyurmuş ve savunma bakanı ile Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı’nı istifa etmeye çağırmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала