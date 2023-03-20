https://sputniknews.com.tr/20230320/alman-girisimci-dotcom-zelenskiy-donbassta-baris-sozu-vererek-ukraynalilara-yalan-soyledi-1068523479.html

Alman girişimci Dotcom: Zelenskiy Donbass'ta barış sözü vererek Ukraynalılara yalan söyledi

Alman girişimci Dotcom: Zelenskiy Donbass'ta barış sözü vererek Ukraynalılara yalan söyledi

Alman iş insanı Kim Dotcom, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve geldikten sonra barışı sağlamak için her şeyi yapacağına söz vererek... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T18:52+0300

2023-03-20T18:52+0300

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kim dotcom

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vladimir zelenskiy

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Alman iş insanı Dotcom, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in göreve geldikten sonra Donbass’ta barışı sağlamak için her şeyi yapacağına söz vererek Ukraynalılara yalan söylediğini yazdı.Dotcom, Zelensiy’in 2019’da Ukrayna Devlet Başkanı sıfatı ile yaptığı ilk konuşmaya atıfta bulunarak, “Sayın Zelenskiy, Ukraynalılara yalan söyledi. Onu barış getirme vaadinden dolayı seçmişlerdi” ifadelerini kullandı.Alman girişimci ayrıca o zamanlar Ukraynalı liderin barış adına görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirtmiş olduğunu da hatırlattı.Zelenskiy Mayıs 2019'da resmen Ukrayna Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştı. Ukrayna lideri ilk konuşmasında Donbass'taki krizi çözme gereğine işaret etmiş, ayrıca parlamentonun feshedildiğini duyurmuş ve savunma bakanı ile Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı’nı istifa etmeye çağırmıştı.

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